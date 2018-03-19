Выбор косметолога: 5 домашних бьюти-гаджетов для идеальной кожи

Косметолог центра здоровья и красоты «Белый сад» Ирина Гнедина рассказала, каким аппаратом можно в домашних условиях сделать эффективный пилинг, и объяснила, зачем вам Led-маска для лица.

Лифтинг-массажер для лица и тела MTG Refa Carat

Массажные аппараты подобного рода используются для проработки талии, бедер, ног и лица. Но у Refa Carat есть уменьшенная копия, которой удобно делать исключительно массаж лица и шеи.

Основа гаджета — две массажные сферы с треугольными гранями, которые вращаются на 360°. Такие лимфодренажные ролики здорово стимулируют кровообращение благодаря деликатному захватыванию кожи. Дискомфорта вы не испытаете, зато мышцы лица будут благодарны прибору!

В гаджет встроена солнечная батарея. За счет выработки электрической энергии на поверхности «треугольников» образуются микротоки, улучшающие микроциркуляцию крови.

Во время массажа вы можете использовать косметические средства: сыворотки, маски, — конструкция аппарата полностью водонепроницаема. Так полезные компоненты будут эффективнее проникать в дерму. Еще прибором Refa Carat можно бороться с отеками, а за счет миниатюрного размера его удобно брать в путешествия. Устройство заряжается от естественного или искусственного света.

Очищающая салфетка Makeup Remover Cloth, MakeUp Eraser

Не уверена, что MakeUp Eraser можно отнести к бьюти-гаджетам, но все же настоятельно рекомендую девушкам иметь дома такую салфетку для снятия макияжа. Специальную ткань из волокон разных видов полиэстера запатентовали в 2012 году. Производитель уверяет, что для производства не используется химия (все дело в особой схеме переплетения нитей), и в принципе за это время жалоб на MakeUp Eraser не было. Главное, выбирайте оригинальную салфетку, которая производится в США

Схема использования MakeUp Eraser предельно проста. Вы опускаете салфетку в воду, затем смываете макияж. Мне нравится, что салфетка убирает даже водостойкие средства и легко очищает кожу от BB крема, например. Возможно, у вас останутся невыразительные следы туши под глазами, но на ресницах ее точно не будет.

Гаджет двухсторонний. С одной стороны — мелкий ворс для удаления макияжа, с другой — длинный для очень легкого пилинга. Даже при постоянном использовании салфетка не потеряет своего вида, и качество ворса не ухудшится.

Led-маска для лица

В «Белом саду» мы используем профессиональные Led-маски для лица и тела. Это отличная методика для лечения акне (Led-маски абсолютно безопасны для чувствительной и проблемной кожи). За счет световой энергии происходит клеточное обновление, синтез коллагеновых и эластиновых волокон, улучшается микроциркуляция.

Еще гаджет стимулирует действие лифтинговых масок. В процессе воздействия световых волн открываются микропоры, и под кожу транспортируются активные компоненты.

Время процедуры колеблется от 10 до 40 минут в зависимости от целей. Такие маски доступны и для домашнего ухода, но сначала я рекомедую вам проконкультироваться со специалистом. И конечно, выбирайте маски от официальных брендов, а не на площадках вроде AliExpress (да, и там они есть).

Аппарат для очищения кожи Clarisonic Mia2

Цель аппарата — глубокое очищение: он здорово убирает остатки макияжа, себум, загрязнения. Вы можете выбрать подходящую насадку: для чувствительной или нормальной кожи.

Ворсинки на приборе совершают 300 колебаний в секунду, но сама насадка при этом не вращается. Причем, на одно очищение вы тратите не больше двух минут — очень удобно для регулярного использования аппарата. Он водонепроницаемый, поэтому очищение можно делать и в душе, используя любимое уходовое средство.

Ультразвуковая лопатка для чистки лица Gezatone KUS-2K Сейчас огромное количество подобных приборов, но я рекомендую вам эту модель. Внешне он представляет собой домашний аппарат с металлической лопаткой, которая нагревается в процессе использования.

У аппарата Gezatone два режима: более и менее интенсивный для чувствительной кожи. Перед использованием тщательно очистите кожу, не забудьте протереть лопатку дезинфицирующим средством, а после можете нанести на лицо увлажняющую маску.

Этот гаджет — отличная альтернатива салонному пилингу, он здорово выравнивает цвет лица и удаляет загрязнения и черные точки (если вы делаете процедуру курсом). Однократное использование аппарата займет не больше 10 минут.