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Уход за секущимися кончиками волос
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Уход за секущимися кончиками волос 

МедикФорум 7 часов назад
Фото: МедикФорум
Многие представительницы прекрасного пола сталкиваются с такой проблемой как секущиеся кончики волос. Волос ближе к концу расслаивается на две половины что очень сильно влияет на структуру и внешний вид всей прически. А для тех кто хочет отрастить длинные локоны секущиеся концы могут стать сложным препятствием. Для того чтобы избежать этой проблемы нужно придерживаться некоторым правилам и каждодневному уходу за волосами. Парикмахеры рассказали сайту МедикФорум, что нужно беречь волосы от контакта с химическими веществами в состав которых входит щелочь. Это может быть краска на основе аммиака, моющие щелочные средства, и даже вода в бассейне с содержанием хлора. По минимуму использовать утюжки, фен, химические завивки и выравнивания. А так же не использовать расчески с жесткими металлическими зубьями и сложные укладки. Волосы очень чувствительны к изменениям окружающей среды. Сильная жара, низкая температура может так же привести к проблемам с секущимися кончиками. Нужно правильно выбирать шампуни и бальзам — ополаскиватель исходя из типа волоса. Очень часто девушки путают жирную кожу головы с комбинированной и использую шампуни для жирных волос. Этого делать нельзя так как это сильно сушит волосы и так же приводит к секущимся кончикам. Можно использовать различные народные методы для восстановления структуры волос. Например делать маски на основе скисшего молока. Его нужно наносить на волосы под шапочку на ночь и уже после первого использования будет виден результат. Ученые ранее рассказали о том, что им удалось найти способ остановить старение человеческого организма и сохранить молодость на долгие годы.
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