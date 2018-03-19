Что означает pH?

Химическая реакция поверхностного (рогового) слоя кожи возникает, в основном, как результат постоянного присутствия на роговом слое эпидермиса пота и кожного сала, выделяемых потовыми и сальными железами. Эксперты рассказали сайту МедикФорум, что характер и величина этой реакции зависят от химического состава пота и кожного сала. По своему химическому характеру эта реакция может быть кислотной, нейтральной или даже щелочной, а ее величина измеряется количеством свободных водородных ионов в потовых и сальных выделениях. В химически нейтральных выделениях число водородных ионов измеряется крайне незначительным числом (1/10000000 моля водорода), логарифм которого равен -7. На практике для упрощения записи знак минус отбрасывают, а для обозначения активной химической реакции используют символ рН. В результате активная реакция любой химически нейтральной жидкости имеет обозначение рН 7. Если величина химической реакции кожи приближается к рН 7, то это означает, что на роговом слое кислотная и щелочная среда потовых и сальных выделений уравновешиваются и химически нейтрализуют друг друга. Поверхность кожи при этом становится химически нейтральной, что резко уменьшает ее возможность сопротивляться воздействию различных бактерий. Однако любая здоровая кожа обладает защитными бактерицидными свойствами, а так как бактерии погибают в кислой среде, то и здоровая кожа должна обязательно иметь не нейтральную и тем более не щелочную, а кислотную реакцию. Вспомним, что логарифм любого числа изменяется в обратной пропорциональности к величине этого числа. Поэтому если рН кожи уменьшается, то количество водородных ионов в кожных выделениях увеличивается и поверхность кожи становится более кислотной. И наоборот, если рН кожи увеличивается, то количество водородных ионов на ее поверхности уменьшается и она становится менее кислотной. Ученые ранее рассказали о том, что им удалось найти способ остановить старение человеческого организма и сохранить молодость на долгие годы.