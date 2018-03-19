Ещё
Мария Погребняк самостоятельно проводит биоревитализацию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мария Погребняк самостоятельно проводит биоревитализацию 

Клео.Ру 2 часа назад
Фото: Клео.Ру
Футболист Павел Погребняк считается на сегодня одним из самых высокооплачиваемых спортсменов страны. Его супруга, модель и дизайнер Мария Погребняк, давно привыкла к достаточно роскошной жизни, но вовсе не норовит швыряться деньгами. Более того, будучи матерью трех сыновей, Мария знает, как правильно тратить время.
Публикация от Maria Pogrebnyak-Shatalova (@mariapoga_)
16 Мар 2018 в 1:33 PDT  Как рассказала девушка в эфире проекта «Звезды сошлись», в свое время она научилась самостоятельному окрашиванию волос и даже освоила искусство проведения инъекционной процедуры.
«Я до сих пор сама крашу волосы и даже делаю биоревитализацию. Я хожу в салоны. Но когда нужно сделать курс биоревитализации, а времени нет, то сама. Укладываю детей, потом мажу лицо, оно замерзает, и делаю уколы», — рассказала Погребняк.
По словам Марии, она давно сама готовит еду для семьи, а поскольку сейчас мальчики ходят в школу, у нее появилось свободное время. «Время до 5 вечера я посвящаю себе, дому. За это время можно многое успеть», — говорит Мария.
Публикация от Maria Pogrebnyak-Shatalova (@mariapoga_)
14 Мар 2018 в 3:47 PDT  Действительно, до 17 часов можно успеть немало. Даже позволить себе процедуру маникюра на протяжении 2 часов. Недавно Погребняк объявила о запуске собственного проекта по оценке работы московских салонов красоты. «Салоны, будьте готовы, я могу прийти в любой момент к вам с моим проектом цена=качество», — пишет в Insta Мария.
Клео.Ру: последние новости
Ложь, которая вредит красоте Лобачева тайно вышла замуж Зверев сообщил о замужестве Ротару
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще одна страна вышлет российских дипломатов405
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»325
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина190
Обзор зарубежных СМИ: «Крымский мост рухнет до иска Украины»176
Панин опубликовал голое селфи c барышней43
Видео
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
08:55
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина
Политика Выборы 2018
00:42
Российское правительство ждут перестановки
Политика
04:44
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»
Шоу-бизнес
00:40
Панин опубликовал голое селфи c барышней
Шоу-бизнес
03:19
Три новых станции метро готовят к открытию
Новости Москвы
00:58
Мировые лидеры поздравляют Путина с победой
Политика Выборы 2018
00:35
Новый претендент поборется за наследство Олега Яковлева
Шоу-бизнес Другое
02:36
Астрономическая весна не принесет тепло
Общество Новости Москвы
02:59
Спасем Байкал от китайцев
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение