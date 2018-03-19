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Пять неправильных форм бровей. Советы мастера
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Пять неправильных форм бровей. Советы мастера 

АиФ 4 часа назад
Фото: АиФ
В течение последних лет на пике популярности остаются широкие брови. Однако прежде чем гнаться за трендом и рисовать себе густые волны, крайне важно знать об анатомически верном расположении бровей на лице. Что же произойдет с внешностью, если, внося коррективы, игнорировать индивидуальные особенности лица — «АиФ-Челябинск» рассказывает стилист-браумейкер Анна Сметанина.
От компетенции мастра зависит то, с какой внешностью выйдет клиент после оформления бровей. Броумейкеру необходимо образовываться в сфере стилистики, чтобы уметь создавать гармоничные брови — минимум оформления. Цель максимум — поддерживать или создавать имидж клиента с помощью бровей.
Уведенные вверх хвосты
Очевидно, что на фото 1 веко выглядит отёкшим из-за расположенного выше бровного бугра хвоста брови, а взгляд воспринимается как тяжёлый. На фото 2 — взгляд более октрытый и спокойный из-за хвоста брови, расположенного вдоль бровного бугра.
Начало бровей — важнейшая зона. Смотря в глаза человеку, головки бровей в первую очередь попадают во внимание и задают некоторые основные параметры брови. На фото 1 начало бровей очень графично, оно «спорит» своей формой как бы врезаясь в переносицу. На фото 2 анатомической формы головки выглядят естественно, гармонично. Брови здесь — часть единого целого, а не отдельный от него элемент.
Слишком тёмные брови
Совершенным заблуждением является мнение, что брови из волос, без краски на коже тусклые и не выразительные. Это не так! Умея оформлять брови только из волос, а не просто рисуя их, закрашивая пробелы краской, мастер во всеоружии. Его не напугают редкие или поврежденные брови. Более того, краска на коже опасна, она не создана для кожи.
Очевидно, что на фото 1, там, где краска оставлена на коже, брови слишком выделяются своей насыщенностью, слишком контрастны к коже. На фото 2, краска с кожи удалена, остались окрашенными только волосы. Брови выглядят гармонично, не берут на себя лишнего внимания. Глаз зрителя имеет возможность рассматривать всё лицо в целом, брови здесь — важный элемент «картины» по гармонизации внешности.
Фото 1, фото 2  Зауженная арка и расширенная головка
Такие брови создадут эффект припухшего века и грозного, надменного взгляда.
Брови без малейшего изгиба
Такая форма привносит во внешность брутальность, лицо будет выглядеть более мужественным.
Модные брови
По словам мастера, на сегодняшний день в моде девственные брови.
«Посомтрите на подиумы, там мы видим моделей с нетронутыми бровями, — продолжает рассказывать Анна. — С девушками разрывают контракты, если замечают, что брови оформлялись. Это значит, что в моде здоровые, натуральные брови из волос, как бы парадоксально и смешно это не звучало. Однако сейчас существует подмена понятий красивых бровей, имеет место быть мода инстаграмная».
Совет
Чтобы ускорить рост волос бровей, нужно раз в неделю делать массаж с касторовым маслом.
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