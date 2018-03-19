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Ученые разработали краску для волос на основе графена
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Ученые разработали краску для волос на основе графена 

TechCult 4 часа назад
Фото: TechCult
Технологии будущего удивительным образом проникают в разные сферы нашей жизни. Например, в университете Иллинойса команда профессора Цзясина Хуана создала краситель для волос, в котором рабочим веществом является графен. Чудо-краска не токсична, устойчива к смыванию, быстро наносится, дешевле обычной и вдобавок служит энергоплатформой для носимой электроники. Типовой краситель для волос содержит химически агрессивное вещество, вроде аммиака, которое разрушает и вскрывает чешуйки кутикулы — защитного слоя волоса. Затем активные компоненты проникают внутрь и меняют цвет волоса, по сути, отравляя его. Частички токсинов очень малы и могут просочиться в кровь, но даже если риск минимален, в любом случае волосы сильно страдают от такого воздействия.
Графен имеет толщину всего в один атом, но представлен обширными фрагментами пленки, которая попросту оборачивается вокруг волос. Остается добавить клейких и красящих полимеров, и получаем покрытие, которое не вредит волосам. И такое прочное, что и после 30 сеансов мытья головы с шампунем никуда не исчезает. Одна беда — выбор оттенков ограничен между черным и коричневым.
Тонкие, но большие пленки графена не проникают через кожу, они не токсичны и обладают антистатическими свойствами. Если взять некачественный, отбракованный оксид графена, получится очень дешевый материал, сродни угольной пыли. Процесс окрашивания сводится к разбрызгиванию смеси и сушке, максимум 10 минут на все. И вдобавок волосы становятся проводниками электрического тока — можно нацепить заколку-гаджет и подать к нему питание без каких-либо проводов, прямо по волосам.
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