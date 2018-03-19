Парафиновая капсула — именно так называется процедура в клинике «Пятый элемент» — считается по праву одной из самых действенных методик в терапии целлюлита и ожирения. Вся программа строится на действии японского парафина, который легко побеждает любые возрастные изменения тела. Как работает парафин Парафин способен сохранять тепло в течение длительного времени, отдавая его, несмотря на все законы физики, очень медленно, постепенно и равномерно. Парафин мягко и деликатно нагревает кожу, при этом повышая температуру кожного покрова более чем на 1,5 градуса по Цельсию. А когда температура тела поднимается, в нашем организме активизируются и улучшаются все обменные процессы, в том числе благодаря усиленному кровообращению и лимфооттоку. В этот момент из кожи выводятся все вредные токсины и излишки застойной межклеточной жидкости. В клинике «Пятый элемент» используют японский парафин Plathlone, который обогащен экстрактами целебных трав и эфирными маслами, поэтому в ходе процедуры происходит еще и дополнительное мощное увлажнение кожи и насыщение ее биологически активными веществами, витаминами и минералами. В состав косметики Plathlone входит множество экстрактов растений, произрастающих в Японии. Они моментально проникают в кожу и начинают работать. Как проходит процедура На все тело наносится хорошо разогретый парафин, который представляет собой сначала жидкое, затем постепенно затвердевающее воскообразное вещество без запаха и цвета. Парафин начинает работу сразу же, постепенно отдавая свое тепло и полезные ингредиенты телу. Остывая, парафин уменьшается в размерах, стягивая кожные покровы и обеспечивая дополнительный эффект лифтинга. Процедура длится порядка 20 минут, если не считать время нанесения средства. Ты почувствуешь, как расслабляются и отдыхают мышцы, успокаивается нервная система, нейтрализуется негативное воздействие стресса на организм. Дополнительный эффект дает специальная инфракрасная лампа, которая продлевает и усиливает действие разогретого парафина. Что ожидать после процедуры Сразу же после обертывания ты увидишь, как сильно сгладился рельеф кожи. «Апельсиновая корка» уменьшится прямо на глазах. Более того, вся отечность спадет и даже вес будет отличаться, поэтому для чистоты эксперимента не забудь зафиксировать свои килограммы до процедуры. Кожа будет невероятно мягкой и увлажненной, у тебе возникнет желание постоянно трогать ее. И ты сразу поймешь, почему эту капсулу называют «капсулой красоты» — мужчины тоже не смогут оторваться от тебя. К тому же как приятно хорошенько прогреться, когда за окном все еще слякоть, снег, дожди и холодный ветер! Это ультраэффективная процедура для уменьшения объемов тела всего за один сеанс. Тело пациента на 90% покрывается обогащенным активными эфирными маслами и травами парафином, температура которого составляет 60 градусов. Моментально застывая, парафин образует теплоемкую капсулу толщиной до двух сантиметров. Особенность процедуры в том, что тело пациента на 90% укрывается горячим парафином, теплоемкость которого дает невероятный эффект увлажнения кожи и дренажа излишка жидкости там, где это нужно (бедра, талия, живот). Включается мощнейший запуск лимфодренажа, микроциркуляции, избыток жидкости выходит через кожу, за счет чего происходит активная детоксикация. Процедура показана всем, кто видит необходимость сбросить лишние килограммы, существенно улучшить качество кожи и устранить отечность и застой жидкости в теле. Мы используем лучший парафин из существующих — японского производства, полностью натуральный и обогащенный активными эфирными маслами, фруктовыми кислотами и лечебными травами. Если есть необходимость увлажнить и напитать сухую, уставшую кожу, это идеальное решение. Процедура имеет очень наглядный эффект: когда капсула вскрывается, пациент видит, как много лишней жидкости отдал организм. Эффект наблюдается сразу после процедуры, в среднем уходит 3-4 см в объеме. Процедуру можно делать курсом (5-7 раз, одно посещение в неделю). Также она рекомендуется после длительного перелета или при экспресс-подготовке к важному событию, чтобы быть в отличной форме и любимое платье сидело идеально. Подписывайся на страницы WMJ.ru в Одноклассниках, Facebook, ВКонтакте, Instagram и Telegram! Текст: Анастасия Бурмистрова Фото: Shutterstock/vostock