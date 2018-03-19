Актер сериала «Кухня» захотел густую бороду и пересадил волосы с затылка на лицо

Актер из сериала «Кухня» Сергей Романович осуществил мечту детства о густой бороде и пересадил волосы с затылка на лицо. Об этом он рассказал на своем канале на видеохостинге YouTube.

По его словам, операция длилась 12 часов.

Романович рассказал, что самым сложным оказались первые сутки после операции. Ему пришлось даже связать руки, чтобы во время сна не поцарапать лицо.

Он рассчитывает, что борода появится примерно через полгода.