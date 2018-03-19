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Актер сериала «Кухня» захотел густую бороду и пересадил волосы с затылка на лицо
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Актер сериала «Кухня» захотел густую бороду и пересадил волосы с затылка на лицо 

Lenta.ru 42 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Актер из сериала «Кухня» Сергей Романович осуществил мечту детства о густой бороде и пересадил волосы с затылка на лицо. Об этом он рассказал на своем канале на видеохостинге YouTube.
По его словам, операция длилась 12 часов.
Романович рассказал, что самым сложным оказались первые сутки после операции. Ему пришлось даже связать руки, чтобы во время сна не поцарапать лицо.
Он рассчитывает, что борода появится примерно через полгода.
24 февраля президент США Дональд Трамп признался, что отращивает волосы, чтобы спрятать лысину на затылке.
В марте 2017 года популярность обрел 22-летний житель Лос-Анджелеса Винни Ох, который сделал более 110 пластических операций ради сходства с бесполым инопланетянином. Он изменил форму щек, бровей и губ при помощи десятков инъекций филлера. Кроме того, его пять раз оперировали для коррекции формы носа.
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