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Отращиваем волосы: как быстро добиться результата
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Отращиваем волосы: как быстро добиться результата 

МедикФорум 3 часа назад
Фото: МедикФорум
Роскошные длинные волосы — мечта многих женщин. Добиться такого результата иногда очень сложно. Если в молодости можно без проблем, не затрачивая усилий отрастить прекрасную шевелюру, то с годами это сделать становиться все сложней. Почему волосы медленно растут? Парикмахеры рассказали сайту МедикФорум, что от нездоровья структуры, когда секутся кончики, волосы становятся сухие и ломкие, выпадают, отрастить длину становится невозможно. Советы для тех, кто хочет быстро отрастить волосы. Нужно: 1. правильно питаться; 2. принимать дополнительные витамины (биотин) или качественные препараты для роста волос; 3. ограничить применение средств для укладки волос; 4. сушить волосы естественным способом, без использования фена; 5. отказаться от плоек или щипцов; 6. не красить волосы химическими средствами. Самый безопасный — хна; 7. правильно мыть волосы; 8. регулярно расчесывать волосы, это благоприятно сказывается на их росте; 9. систематически применять маски для волос из народных рецептов. Чтобы добиться потрясающего результата, нужно запастись терпением, отказаться от привычных способов навести временную красоту (укладок горячими щипцами, зафиксированных специальными средствами) и приложить усилия, ухаживая за здоровьем и состоянием волос. Часто причина медленного роста волос — перхоть. Прежде чем начать отращивать волосы, нужно восстановить здоровье кожи. Для этого есть множество рекомендаций от специалистов. После успешной борьбы с перхотью, сечением волос учтите вышеприведенные советы и прекрасной вам внешности, ведь красивые волосы — самой природой подаренная красота! Ученые ранее рассказали о том, что им удалось найти способ остановить старение человеческого организма и сохранить молодость на долгие годы.
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