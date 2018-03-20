Наращивание волос: за и против

Длинные, густые волосы — мечта практически любой девушки. Однако не всем от природы даны такое богатство. Поэтому для таких девушек имеется специальная услуга — наращивание волос. Парикмахеры рассказали сайту МедикФорум, что на сегодняшний день наращивание волос, цены на которое доступны практически любой женщине, становится все актуальнее — особенно в весенне-летний период. Наращивание волос недорого и качественно можно сделать практически во всех городах. При этом такую услугу можно получить как в салоне, так и на дому. Ухаживать за наращенными волосами необходимо специальным образом. Им не подходят обычные шампуни и кондиционеры — необходимо приобретение специальных средств по уходу. Поэтому перед тем как решиться на наращивание, решите, готовы ли вы к тому, что теперь вашей причёске следует уделять больше времени и сил. Наращенные волосы позволяют осуществить мелирование или колорирование без окрашивания своих волос. При этом можно использовать не только тёмные или светлые пряди, но и разные яркие их вариации. У процедуры наращивание имеются положительные и отрицательные стороны, про которые забывать не следует. Наращенные волосы придают длину, густоту собственным волосам. Однако свои волосы при этом страдают. Они становятся более ломкими, сухими. После удаления наращенных волос возможно повышенное выпадение собственных. К тому же не следует забывать и о том, что в некоторых причёсках капсулы, с помощью которых крепятся такие волосы, могут быть видны. Прибегать или нет к наращиванию волос — выбор сугубо личный. Ученые ранее рассказали о том, что им удалось найти способ остановить старение человеческого организма и сохранить молодость на долгие годы.