Что скрывает холостяк: бывшие девушки Егора Крида

Участник 6 сезона шоу «Холостяк» Егор Крид никогда не рассказывает о своих былых отношениях. Певец предпочитает умалчивать о бывших девушках и не комментирует о причинах расставания с ними. У фанатов Егора создается впечатление, что их любимчик пытается скрыть прошлое. Давайте вспомним, с кем же видный холостяк уже пытался построить отношения.

Мирослава Карпович В 2012 году легкомысленная Маша Васнецова из «Папиных дочек» призналась, что встречается со школьником из Пензы Егором Булаткиным. На тот момент актрисе было 26 лет, а ее парню всего 17. Молодые люди познакомились на съемках клипа «Старлетка». Мирослава жила в Москве и играла роль в популярном сериале, а Егор только-только начинал свою карьеру и изредка приезжал в столицу, чтобы встретиться с любимой. Молодой человек тогда признавался, что не верит, что смог добиться Мирославу, а актриса называла Егора «внимательным парнем». Но из-за нехватки времени и жизни на два города влюбленные расстались по обоюдному желанию.

Диана Мелисон После расставания с «папиной дочкой», Егор познакомился с моделью Дианой Мелисон. К тому времени парень уже подписал контракт с Black Star Inc и жил в Москве. Молодой человек долго добивался красавицу — дарил ей шикарные букеты каждый день, продумывал до мелочей романтические свидания. Роман был бурным и ярким. Но профессия Дианы не давала Егору покоя. Парню не нравилось, что Диана снималась в откровенных фотосессиях и вскоре, из-за ревности, молодые люди разошлись. В одном из интервью Мелисон призналась, что Крид еще не созрел для серьезных отношений. Пара провстречалась 8 месяцев.

Виктория Дайнеко С популярной певицей Викторией Дайнеко Крид был недолго. Всего за пару месяцев молодые люди поняли, что совсем разные и вместе никогда не будут. Хотя изначально Егор покорил Викторию правильным воспитанием и джентльменскими поступками.

Анна Стрюкова Еще одни неудачные отношения Егор Крид пережил с дочерью Виктории Заворотнюк Анной. Девушка не захотела серьезных отношений с рэпером, она предпочла любви — учебу.

Певица Нюша Роман Егора Крида с Нюшей был самым ярким и скандальным. Молодые люди познакомились в 2014 году и с самого начала скрывали свои отношения. Но в 2016 году на сольном концерте в Москве Егор исполнил кавер на песню Нюши «Только». Во втором куплете артист прочитал рэп со строчками: «И на самом-то деле летели недели, тебе все твердили: у него нету денег. Какая к чёрту любовь, мнение твоего папы сильнее».

В тот момент стало ясно, что Крид и Нюша были вместе, но расстались. Эту тему много и долго обсуждали в СМИ. Тогда Нюша не выдержала и дала большое интервью одному из изданий. Артистка пояснила, что Крид приврал о причине расставания, и на самом деле девушка его бросила, посчитав, что он еще не созрел для серьезных отношений. Кроме того, Нюшу возмутило то, что Егор обвинил во всем ее отца. Девушка заявила, что родители вообще здесь ни при чем. Крид очень болезненно пережил расставание с любимой. Он говорил, что хотел от Нюши детей. После случившегося парень написал песню «Берегу» и завил, что это его самая серьезная работа.

Ксения Дели По слухам, с Ксенией Егор Крид познакомился в социальных сетях. Зеленоглазая молдавская модель до знакомства с российским рэпером встречалась с Джастином Бибером . Ксению и Егора называли красивой парой. Но счастье продлилось недолго. После расставания с артистом Ксения вышла замуж за 62-летнего египетского бизнесмена Оссама Фати Раба Аль-Шарифа.

Виктория Одинцова Еще одной пассией Егора была питерская модель Виктория Одинцова. Молодые люди познакомились на съемках клипа «Мне нравится». Отношения влюбленных развивались стремительно, но после совместного отдыха в Греции пара рассталась.

Напомним, что недавно Егору Криду приписывали роман с артисткой Ольгой Серябкиной. Но девушка быстро опровергла эти слухи, заявив, что ее сердце свободно, а с Егором ее связывают исключительно рабочие отношения.