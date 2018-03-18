Диодный, александритовый или рубиновый? Какой лазер уберет волосы раз и навсегда 

Какие виды лазеров бывают? Среди лазеров для эпиляции выделяют рубиновые, александритовые, диодные, неодимовые. Эти названия складываются из названия излучателя, который используется в каждом из них, и именно от него зависит, какая длина волны будет на выходе. Однако существует более важная классификация аппаратов для лазерной эпиляции, которая подразумевает деление их по длительности действия импульса, что будет определять показания к тому или иному методу эпиляции в зависимости от цвета волос и кожи, ограничения или отсутствие ограничений по загару. Выделяют длинноимпульсные, короткоимпульсные лазеры и аппараты с подачей очень коротких импульсов (наносекундных) в виде серии импульсов («пакетов»). Рубиновые, александритовые, диодные, неодимовые лазерные аппараты могут быть длинноимпульсными, короткоимпульсными, а некоторые из них могут работать в режиме подачи импульсов в виде «пакетов». Длинноимпульсные лазеры позволяют получать видимые результаты за относительно небольшое количество процедур. Зато при лазерной эпиляции на короткоимпульсных аппаратах нет ограничений по цвету волос и кожи, процедуры безболезненны. Аппараты, работающие в режиме подачи импульсов в виде серии наносекундных импульсов, позволяют иметь дело с любым цветом волос при любом цвете кожи без запрета на загар. Такие процедуры абсолютно безболезненны. Какие есть недостатки? Процедуры на длинноимпульсных аппаратах очень болезненны, требуют нанесения анестезии, после процедуры отмечается выраженная краснота и отечность в течение двух дней, запрещается загорать в течение двух недель после процедуры, отсутствует возможность проводить эпиляцию на загоревшей и смуглой коже. Здесь обязательно должен быть контраст: светлая кожа — темный волос. Все это связано с тем, что данные аппараты вызывают выраженный перегрев кожи в зоне проведения процедуры. Короткоимпульсные аппараты не способны проникнуть глубоко в кожу, поэтому достичь эффекта окончательной эпиляции невозможно, наступает лишь эффект «глубокого бритья». Процедуры лазерной эпиляции на аппаратах с подачей импульсов в виде «пакетов» лишены недостатков, при данном воздействии кожа не подвергается перегреву за счет того, что успевает остывать в промежутках между импульсами. Правда ли, что александритовый лазер работал более эффективно, чем диодный? Это не так, спектр длин волн и режим подачи импульсов у александритового (длина волны 755 нм) и диодного лазеров (800-900 нм) очень близки друг к другу, поэтому принципиальных различий нет. Долгосрочный эффект дают длинноимпульсные лазеры (но ценой возможных ожогов и большого количества ограничений) и неодимовые лазеры в режиме подачи импульсов в виде «пакетов». Какой из лазеров самый болезненный? Самыми болезненными являются длинноимпульсные лазерные аппараты, так как чем дольше длительность импульса, тем, соответственно, больше перегрев окружающей кожи, а значит, и болезненность. Какой лазер подойдет для удаления светлых или рыжих волос? Для удаления светлых и рыжих волос подойдут короткоимпульсные лазеры и лазеры с подачей излучения в виде серии наносекундных импульсов. От какого лазера больше вероятности получить ожог? Определенно, от длинноимпульсного. Какие ошибки совершают девушки, которые делают лазерную эпиляцию, в уходе за кожей? Одной из распространенных ошибок является нанесение косметических средств в день процедуры. Любое вещество, нанесенное на поверхность кожи, проникает в поры и находится там около 12-24 часов. Удалить косметику из пор просто умыванием до конца невозможно. Поэтому дезодорант, пудра и другие средства во время процедуры будут забирать на себя часть энергии и отражать лазерные лучи, что приведет к снижению эффективности процедуры. Эпиляцию на каком лазере можно совмещать с солнечными ваннами? На неодимовом лазере с подачей импульсов в виде «пакетов». В наших клиниках «Линлайн» мы как раз проводим процедуры на неодимовом лазере. Благодаря избирательному воздействию наша методика является эффективной и абсолютно безопасной. Кожа не нагревается, ее температура остается равной 36,6 градусов. Это идеальный вариант для удаления волос на лице и других чувствительных зонах. Текст: Анастасия Бурмистрова Фото: Shutterstock/vostock