Ложь, которая вредит красоте

Иногда ложь может быть губительна не только для отношений, но и для внешности, и не важно, стесняетесь вы сказать правду или же считаете, что знаете вопрос лучше профессионала. Особенно опасно лгать дерматологу, косметологу или сертифицированному консультанту.

Вот ложь, которая может повредить вашей красоте. Будьте честны с собой и профессионалом, и вам не придется раскаиваться в неверных решениях относительно ухода за кожей.

Dreamstime.com/Yauheni Hastsiukhin

1. Говорить: «Мне не больно»

Некоторые процедуры не должны вызывать неприятных ощущений, и говоря неправду, вы подвергаете кожу излишней нагрузке. Даже если вам совершенно необходима эта процедура, не стоит думать, что все будет хорошо, когда боль пройдет.

yandex_ad_1 2. Герпес

Многие средства могут дать осложнения, когда дело касается герпеса. Если вы уже сталкивались с высыпаниями на губах, честно расскажите об этом. Особенно фатальными могут быть последствия такой лжи при лазерных процедурах и пилинге лица. В конечном итоге это может закончиться инфекцией и шрамами.

3. Время пребывания на солнце

Многие процедуры могут быть опасными, если вы не говорите правду о том, сколько были или будете на солнце. Особенно рискованно это в случае с лазерными процедурами, но даже микрошлифовка перед выходными на свежем воздухе не пойдет на пользу.

Честно скажите, какое солнцезащитное средство вы используете, даже если вы всего лишь делаете химический пилинг.

Dreamstime.com/Rido

4. Строгая диета

Дерматологу нужно видеть полную картину, чтобы выявить причины и варианты лечения кожных проблем. Если вы не получаете достаточно калорий или витаминов и минералов, ваша кожа будет страдать.

Эта ложь явно обернется против вас, ведь она может закончиться применением наружных средств там, где могли помочь сбалансированная диета и витаминные комплексы.

5. Ботокс

Инъекции часто становятся причиной проблем, поэтому нужно всегда честно рассказывать дерматологу, если вы их делали. Сокрытие такой информации может повлечь серьезные проблемы со здоровьем.

Dreamstime.com/Maksymiv7

6. Определенные средства и процедуры

Иногда дерматолог может быть бессилен против ваших проблем, если вы недостаточно честны в вопросах ухода за собой. Врачу нужно знать все: от состава ваших домашних масок до списка покупных продуктов. Если вы не упомяните о каком-либо средстве, это может закончиться плачевно из-за взаимодействия ингредиентов.

yandex_ad_2 7. Курение

Даже если вы изо всех сил стараетесь бросить, вам все равно стоит рассказать о курении, особенно о количестве сигарет в сутки. Эта информация важна при подборе средств, а также при дальнейшем лечении, ведь курение влияет на циркуляцию крови и время заживления.

8. Следование предписаниям

Если вы были полностью честны с врачом на первом приеме, продолжайте в том же духе. Не стоит заявлять, что вы следовали рекомендациям, если это не так. В результате вам выпишут более сильные средства, которые могут вызвать раздражение.

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9. Другие назначения

Вы можете постесняться сказать дерматологу о лекарствах, которые принимаете от заболеваний, передающихся половым путем, или от проблем с пищеварением. Однако эти средства могут сильно влиять на кожу. Поэтому честно рассказывайте специалисту обо всех принимаемых лекарствах и добавках.

10. Родинки

Одна из самых серьезных опасностей подстерегает вас, когда вы не говорите правду о родинках. Если вы не проверяете их регулярно, то подвергаете себя риску развития рака кожи. И обнаружить его в таком случае получится слишком поздно.