Ложь, которая вредит красоте 

Иногда ложь может быть губительна не только для отношений, но и для внешности, и не важно, стесняетесь вы сказать правду или же считаете, что знаете вопрос лучше профессионала. Особенно опасно лгать дерматологу, косметологу или сертифицированному консультанту.
Вот ложь, которая может повредить вашей красоте. Будьте честны с собой и профессионалом, и вам не придется раскаиваться в неверных решениях относительно ухода за кожей.
Dreamstime.com/Yauheni Hastsiukhin
1. Говорить: «Мне не больно»
Некоторые процедуры не должны вызывать неприятных ощущений, и говоря неправду, вы подвергаете кожу излишней нагрузке. Даже если вам совершенно необходима эта процедура, не стоит думать, что все будет хорошо, когда боль пройдет.
yandex_ad_1 2. Герпес
Многие средства могут дать осложнения, когда дело касается герпеса. Если вы уже сталкивались с высыпаниями на губах, честно расскажите об этом. Особенно фатальными могут быть последствия такой лжи при лазерных процедурах и пилинге лица. В конечном итоге это может закончиться инфекцией и шрамами.
3. Время пребывания на солнце
Многие процедуры могут быть опасными, если вы не говорите правду о том, сколько были или будете на солнце. Особенно рискованно это в случае с лазерными процедурами, но даже микрошлифовка перед выходными на свежем воздухе не пойдет на пользу.
Честно скажите, какое солнцезащитное средство вы используете, даже если вы всего лишь делаете химический пилинг.
Dreamstime.com/Rido
4. Строгая диета
Дерматологу нужно видеть полную картину, чтобы выявить причины и варианты лечения кожных проблем. Если вы не получаете достаточно калорий или витаминов и минералов, ваша кожа будет страдать.
Эта ложь явно обернется против вас, ведь она может закончиться применением наружных средств там, где могли помочь сбалансированная диета и витаминные комплексы.
5. Ботокс
Инъекции часто становятся причиной проблем, поэтому нужно всегда честно рассказывать дерматологу, если вы их делали. Сокрытие такой информации может повлечь серьезные проблемы со здоровьем.
Dreamstime.com/Maksymiv7
6. Определенные средства и процедуры
Иногда дерматолог может быть бессилен против ваших проблем, если вы недостаточно честны в вопросах ухода за собой. Врачу нужно знать все: от состава ваших домашних масок до списка покупных продуктов. Если вы не упомяните о каком-либо средстве, это может закончиться плачевно из-за взаимодействия ингредиентов.
yandex_ad_2 7. Курение
Даже если вы изо всех сил стараетесь бросить, вам все равно стоит рассказать о курении, особенно о количестве сигарет в сутки. Эта информация важна при подборе средств, а также при дальнейшем лечении, ведь курение влияет на циркуляцию крови и время заживления.
8. Следование предписаниям
Если вы были полностью честны с врачом на первом приеме, продолжайте в том же духе. Не стоит заявлять, что вы следовали рекомендациям, если это не так. В результате вам выпишут более сильные средства, которые могут вызвать раздражение.
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9. Другие назначения
Вы можете постесняться сказать дерматологу о лекарствах, которые принимаете от заболеваний, передающихся половым путем, или от проблем с пищеварением. Однако эти средства могут сильно влиять на кожу. Поэтому честно рассказывайте специалисту обо всех принимаемых лекарствах и добавках.
10. Родинки
Одна из самых серьезных опасностей подстерегает вас, когда вы не говорите правду о родинках. Если вы не проверяете их регулярно, то подвергаете себя риску развития рака кожи. И обнаружить его в таком случае получится слишком поздно.