Выбор бьютиголиков: 20 лучших средств для гладких волос 

Какие спреи, кремы и кондиционеры убирают пушистость и как использовать маски, чтобы волосы были гладкими всегда? Стилисты и блогеры советуют свои любимые средства и приемы.
Спрей для волос Wonder Boost, Matrix
Технолог Matrix Карина Котова:
«Этот бестселлер бренда рекомендую девушкам с тонкими или средней толщины волосами — укладка преображается моментально.
Основной ингредиент — протеин, который создает ощущение густоты волос. У спрея средняя и подвижная фиксация, что хорошо для тех, кто любит сделать укладку и ходить с ней пару дней. Распылите средство на влажные волосы — на корни или по всей длине, а затем высушите их феном».
Цена: 1190 руб.
Bonacure Oil Finishing Treatment, Schwarzkopf Professional
Автор блога BeButterfly и колумнист BeautyHack Юлия Петкевич-Сочнова:
«Если вы любитель насыщенных текстур, то это средство вам подойдет: у него густая маслянистая консистенция, которая моментально смягчает и питает волосы. Если волосы тонкие, то нужна совсем капелька масла, но даже если жесткие и густые, то все равно следите, чтобы не нанести слишком много. Эффект того стоит: волосы блестят и очень приятно пахнут!»
Цена: 925 руб.
Hair Perfector №3 Эликсир «Совершенство Волос», Olaplex
Главный врач клиники Lasmed, трихолог Ольга Гуркина:
«Еще один спаситель для окрашенных волос. Средство небольшого объема (100 мл.) — удобно брать в поездку. Такой объем Hair Perfector рассчитан на 8 применений, но все зависит от длины. Можно использовать раз в неделю или чаще, если волосы ломкие и пористые.
Нанесите маску на влажные пряди и держите 10 минут».
Цена: 2400 руб.
Маска Hair Repair Treatment, Paul Mitchell
Ольга Гуркина:
«Единственный недостаток средства — нужно держать на голове полчаса, но ради эффекта можно потерпеть. Хорошо работает на пористых, ломких волосах. Наносите средство после мытья головы. В составе пшеничный протеин, пантенол, гиалуроновая кислота и масло семян жожоба».
Цена: около 1000 руб.
Шампунь и кондиционер Color Care, маска Instant Restore & Protect Reconstructor, b3 Brazilian Bond Builder
Блогер и создательница школы макияжа и причесок «Растушевка» Мария Вискунова:
«Бренд b3 Brazilian Bond Builder известен защитным средством, которое колористы используют во время окрашивания и осветления. Но есть линейка и для домашнего ухода: все средства созданы для окрашенных волос, продлевают яркость цвета и делают пряди гладкими и блестящими».
Цена: 2100 руб. (за каждое средство).
Кондиционер «Золотая роза» Golden Rose, O’right
Стилист, трихолог-консультант Анна Порткова:
«Я советую кондиционер девушкам с окрашенными и поврежденными волосами. Его задача — не только сохранить цвет, но и восстановить кутикулу (в составе масло розы). И как результат, добавить волосам блеска. Знаю, что проблема многих — вечный «пушок» на голове. В этом случае кондиционер тоже хорошо сработает. Но сразу хочу обратить внимание чувствительных «носов», у средства стойкий парфюмированный запах, который сохраняется в течение дня».
Цена: около 655 руб.
Масло для волос Symbio Sun, Phytodess
Арт-директор салона красоты Dessange на Ленинском Алексей Митрофанов:
«Масло орехового дерева таману — «главный герой» состава, оно защищает и питает сухие волосы. Линия Symbio Sun была создана для окрашенных и мелированных волос, но если у вас натуральные ломкие или слишком пушистые волосы — оно незаменимо. Очень удобно в применении: распыляю средство тонким слоем по всей длине как сухих, так и влажных волос. После использования локоны долго сохраняют привлекательный вид — остаются сияющими и шелковистыми».
Цена: 2090 руб.
Маска № 4.3 Divination Simone DeLuxe Keratin Treatment Mask, Dixidox De Luxe
Трихолог, специалист Центра красоты и здоровья «Романов» Тамара Беречикидзе:
«Это маска двойного действия, которая одновременно стимулирует рост волос и улучшает их структуру. За счет высокой концентрации кератина и лецитина она восстанавливает поврежденные пряди. Наносите ее на всю ночь, чтобы получить эффект кератинового восстановления».
Цена: 3661 руб.
Масло Diamond Oil Glow Dry, Redken
Топ-мастер салона «Персона» на Малой Никитской Арза Аблякимова:
«Масло легкое, поэтому оно не утяжелит даже тонкие волосы, его можно наносить и на сухие — для ухоженного вида и питания, особенно если волосы пористые или осветленные.
В составе средства 99% натуральных компонентов, среди которых масла жожоба, абрикоса, подсолнечника, оливы, кориандра, посевного рыжика и арганы.
Я использую его так: на чистые и отжатые полотенцем волосы наношу небольшое количество средства — на кончики волос и немного на среднюю длину, высушиваю феном, накручиваю на круглую щетку и вуа-ля!»
Цена: 3000 руб.
Разглаживающий крем Bed Head After Party, TIGI
Звездный стилист по волосам, посол марки TIGI в России Марина Рой:
«Средство с говорящим названием «After Party» реанимирует уставшие после укладок волосы. Если разогреть крем в ладонях, нанести его на длину и расчесать волосы, эффект будет таким, как будто вы только что помыли голову. Пряди сразу становятся гладкими и свежими, это подтвердят все мои модели со съемок!»
Цена: около 900 руб.
Очищающий кондиционер для волнистых и кудрявых волос Bed Head Calma Sutra, TIGI
Марина Рой:
«Мои волосы кудрявятся и пушатся, поэтому я их постоянно вытягиваю. У TIGI нашла удобное средство — очищающий кондиционер 2 в 1, использую его вместо шампуня и бальзама. Чем он мне нравится? Так как кудряшки я не ношу, этот кондиционер помогает уплотнить волосы. Даже если я не буду их выпрямлять, а оставлю естественную текстуру, кудри получатся не пушистыми, а красиво оформленными».
Цена: 1272 руб.
Маска Luxe, Kontier Professional
Владелец сети французских салонов красоты в Москве Kontier Paris Coiffure Алекс Контье:
«Независимо от конкретной причины сухости волос, вам подойдет маска Luxe, Kontier Professional. В ней — самые легкие масла и аминокислоты, которые уплотняют волосы, но при этом их не утяжеляют. Масло огуречной травы восстанавливает кутикулу волоса, который защищает его от потери влаги».
Цена по запросу
Несмываемый уход Damage Repairing & Rehydrating Leave-In Treatment, Кiehl's Тамара Беречикидзе:
«Средство можно использовать ежедневно, нанося на подсушенные полотенцем или сухие волосы. В составе масло дерева моринга, керамид и производное гиалуроновой кислоты — удерживает влагу в волосах. В масле дерева моринга содержатся белки, кальций, аминокислоты. Крем не утяжеляет волосы, зато убирает пушистость. Средство очень экономное — 75 мл. хватит надолго!»
Цена: 1730 руб.
Спрей для ухода Le Essences, Kontier Professional
Алекс Контье:
«Это легкий уходовый спрей, который можно наносить после мытья головы или на сухие волосы перед расчесыванием. Придает естественный блеск, распутывает поврежденные пряди, защищает волосы от ломкости.
В составе Le Essences — белки, витамины и ароматные ноты мандарина, дыни, жасмина, арбуза, розы, кедра, ванили и мускуса».
Цена по запросу.
Infra Silk Infusion, CHI Топ-стилист салона «Никольская Клуб» Вячеслав Гордеев:
«Эта сыворотка в два счета сделает шелковыми и сухие, и влажные волосы. Пахнет как йогуртовый десерт и совсем не ощущается на волосах — пряди расчесываются за пару секунд».
Цена: 940 руб.
Несмываемый крем для волос Protein Cream, Alterna
Топ-стилист салона красоты Beauty Z Иван Савски:
«Alterna Protein Cream для меня — номер один среди несмываемых кондиционеров. Подходит для всех типов волос, незаменимое средство для блондинок. Можно наносить как на сухие, так и на влажные волосы. В основе средства — микрокапсулы протеина, которые проникают глубоко в структуру кутикулы и восстанавливают ее на микроскопическом уровне. Также активно работает смесь увлажняющих морских водорослей, которая придает волосам шелковистость. Прекрасно увлажняет и облегчает расчесывание».
Цена: 5 130 руб.
Кондиционер для волос Un.Tangled, Kevin Murphy
Топ-стилист салона BEAUTY Z Армен Захарян:
«Это несмываемый кондиционер. Рекомендую его клиенткам, у которых есть проблемы с расчесыванием. Если волосы слишком пористые или сухие, средство прекрасно вам подойдет. У него натуральный состав (экстракты бамбука, тасманского перца и цветов дикой розеллы). Распыляйте по всей длине сразу после мытья».
Цена: 1880 руб.
Шампунь Kerasilk Control, Goldwell
Независимый парикмахер-стилист Роман Моисеенко: «Это средство — спасение для тех, у кого волосы пушатся. Многие называют уход с ним — аналогом кератинового выпрямления. Прекрасно очищает, разглаживает и усмиряет — после него легко выпрямить вьющиеся волосы».
Цена: 2 080 руб.