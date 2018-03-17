Выбор бьютиголиков: 20 лучших средств для гладких волос

Какие спреи, кремы и кондиционеры убирают пушистость и как использовать маски, чтобы волосы были гладкими всегда? Стилисты и блогеры советуют свои любимые средства и приемы.

Спрей для волос Wonder Boost, Matrix

Технолог Matrix Карина Котова:

«Этот бестселлер бренда рекомендую девушкам с тонкими или средней толщины волосами — укладка преображается моментально.

Основной ингредиент — протеин, который создает ощущение густоты волос. У спрея средняя и подвижная фиксация, что хорошо для тех, кто любит сделать укладку и ходить с ней пару дней. Распылите средство на влажные волосы — на корни или по всей длине, а затем высушите их феном».

Цена: 1190 руб.

Bonacure Oil Finishing Treatment, Schwarzkopf Professional

Автор блога BeButterfly и колумнист BeautyHack Юлия Петкевич-Сочнова:

«Если вы любитель насыщенных текстур, то это средство вам подойдет: у него густая маслянистая консистенция, которая моментально смягчает и питает волосы. Если волосы тонкие, то нужна совсем капелька масла, но даже если жесткие и густые, то все равно следите, чтобы не нанести слишком много. Эффект того стоит: волосы блестят и очень приятно пахнут!»

Цена: 925 руб.

Hair Perfector №3 Эликсир «Совершенство Волос», Olaplex

Главный врач клиники Lasmed, трихолог Ольга Гуркина:

«Еще один спаситель для окрашенных волос. Средство небольшого объема (100 мл.) — удобно брать в поездку. Такой объем Hair Perfector рассчитан на 8 применений, но все зависит от длины. Можно использовать раз в неделю или чаще, если волосы ломкие и пористые.

Нанесите маску на влажные пряди и держите 10 минут».

Цена: 2400 руб.

Маска Hair Repair Treatment, Paul Mitchell

Ольга Гуркина:

«Единственный недостаток средства — нужно держать на голове полчаса, но ради эффекта можно потерпеть. Хорошо работает на пористых, ломких волосах. Наносите средство после мытья головы. В составе пшеничный протеин, пантенол, гиалуроновая кислота и масло семян жожоба».

Цена: около 1000 руб.

Шампунь и кондиционер Color Care, маска Instant Restore & Protect Reconstructor, b3 Brazilian Bond Builder

Блогер и создательница школы макияжа и причесок «Растушевка» Мария Вискунова:

«Бренд b3 Brazilian Bond Builder известен защитным средством, которое колористы используют во время окрашивания и осветления. Но есть линейка и для домашнего ухода: все средства созданы для окрашенных волос, продлевают яркость цвета и делают пряди гладкими и блестящими».

Цена: 2100 руб. (за каждое средство).

Кондиционер «Золотая роза» Golden Rose, O’right

Стилист, трихолог-консультант Анна Порткова:

«Я советую кондиционер девушкам с окрашенными и поврежденными волосами. Его задача — не только сохранить цвет, но и восстановить кутикулу (в составе масло розы). И как результат, добавить волосам блеска. Знаю, что проблема многих — вечный «пушок» на голове. В этом случае кондиционер тоже хорошо сработает. Но сразу хочу обратить внимание чувствительных «носов», у средства стойкий парфюмированный запах, который сохраняется в течение дня».

Цена: около 655 руб.

Масло для волос Symbio Sun, Phytodess

Арт-директор салона красоты Dessange на Ленинском Алексей Митрофанов

«Масло орехового дерева таману — «главный герой» состава, оно защищает и питает сухие волосы. Линия Symbio Sun была создана для окрашенных и мелированных волос, но если у вас натуральные ломкие или слишком пушистые волосы — оно незаменимо. Очень удобно в применении: распыляю средство тонким слоем по всей длине как сухих, так и влажных волос. После использования локоны долго сохраняют привлекательный вид — остаются сияющими и шелковистыми».

Цена: 2090 руб.

Маска № 4.3 Divination Simone DeLuxe Keratin Treatment Mask, Dixidox De Luxe

Трихолог, специалист Центра красоты и здоровья «Романов» Тамара Беречикидзе:

«Это маска двойного действия, которая одновременно стимулирует рост волос и улучшает их структуру. За счет высокой концентрации кератина и лецитина она восстанавливает поврежденные пряди. Наносите ее на всю ночь, чтобы получить эффект кератинового восстановления».

Цена: 3661 руб.

Масло Diamond Oil Glow Dry, Redken

Топ-мастер салона «Персона» на Малой Никитской Арза Аблякимова:

«Масло легкое, поэтому оно не утяжелит даже тонкие волосы, его можно наносить и на сухие — для ухоженного вида и питания, особенно если волосы пористые или осветленные.

В составе средства 99% натуральных компонентов, среди которых масла жожоба, абрикоса, подсолнечника, оливы, кориандра, посевного рыжика и арганы.

Я использую его так: на чистые и отжатые полотенцем волосы наношу небольшое количество средства — на кончики волос и немного на среднюю длину, высушиваю феном, накручиваю на круглую щетку и вуа-ля!»

Цена: 3000 руб.

Разглаживающий крем Bed Head After Party, TIGI

Звездный стилист по волосам, посол марки TIGI в России Марина Рой:

«Средство с говорящим названием «After Party» реанимирует уставшие после укладок волосы. Если разогреть крем в ладонях, нанести его на длину и расчесать волосы, эффект будет таким, как будто вы только что помыли голову. Пряди сразу становятся гладкими и свежими, это подтвердят все мои модели со съемок!»

Цена: около 900 руб.

Очищающий кондиционер для волнистых и кудрявых волос Bed Head Calma Sutra, TIGI

Марина Рой:

«Мои волосы кудрявятся и пушатся, поэтому я их постоянно вытягиваю. У TIGI нашла удобное средство — очищающий кондиционер 2 в 1, использую его вместо шампуня и бальзама. Чем он мне нравится? Так как кудряшки я не ношу, этот кондиционер помогает уплотнить волосы. Даже если я не буду их выпрямлять, а оставлю естественную текстуру, кудри получатся не пушистыми, а красиво оформленными».

Цена: 1272 руб.

Маска Luxe, Kontier Professional

Владелец сети французских салонов красоты в Москве Kontier Paris Coiffure Алекс Контье:

«Независимо от конкретной причины сухости волос, вам подойдет маска Luxe, Kontier Professional. В ней — самые легкие масла и аминокислоты, которые уплотняют волосы, но при этом их не утяжеляют. Масло огуречной травы восстанавливает кутикулу волоса, который защищает его от потери влаги».

Цена по запросу

Несмываемый уход Damage Repairing & Rehydrating Leave-In Treatment, Кiehl's Тамара Беречикидзе:

«Средство можно использовать ежедневно, нанося на подсушенные полотенцем или сухие волосы. В составе масло дерева моринга, керамид и производное гиалуроновой кислоты — удерживает влагу в волосах. В масле дерева моринга содержатся белки, кальций, аминокислоты. Крем не утяжеляет волосы, зато убирает пушистость. Средство очень экономное — 75 мл. хватит надолго!»

Цена: 1730 руб.

Спрей для ухода Le Essences, Kontier Professional

Алекс Контье:

«Это легкий уходовый спрей, который можно наносить после мытья головы или на сухие волосы перед расчесыванием. Придает естественный блеск, распутывает поврежденные пряди, защищает волосы от ломкости.

В составе Le Essences — белки, витамины и ароматные ноты мандарина, дыни, жасмина, арбуза, розы, кедра, ванили и мускуса».

Цена по запросу.

«Эта сыворотка в два счета сделает шелковыми и сухие, и влажные волосы. Пахнет как йогуртовый десерт и совсем не ощущается на волосах — пряди расчесываются за пару секунд».

Цена: 940 руб.

Несмываемый крем для волос Protein Cream, Alterna

Топ-стилист салона красоты Beauty Z Иван Савски:

«Alterna Protein Cream для меня — номер один среди несмываемых кондиционеров. Подходит для всех типов волос, незаменимое средство для блондинок. Можно наносить как на сухие, так и на влажные волосы. В основе средства — микрокапсулы протеина, которые проникают глубоко в структуру кутикулы и восстанавливают ее на микроскопическом уровне. Также активно работает смесь увлажняющих морских водорослей, которая придает волосам шелковистость. Прекрасно увлажняет и облегчает расчесывание».

Цена: 5 130 руб.

Кондиционер для волос Un.Tangled, Kevin Murphy

Топ-стилист салона BEAUTY Z Армен Захарян:

«Это несмываемый кондиционер. Рекомендую его клиенткам, у которых есть проблемы с расчесыванием. Если волосы слишком пористые или сухие, средство прекрасно вам подойдет. У него натуральный состав (экстракты бамбука, тасманского перца и цветов дикой розеллы). Распыляйте по всей длине сразу после мытья».

Цена: 1880 руб.

Шампунь Kerasilk Control, Goldwell

Независимый парикмахер-стилист Роман Моисеенко: «Это средство — спасение для тех, у кого волосы пушатся. Многие называют уход с ним — аналогом кератинового выпрямления. Прекрасно очищает, разглаживает и усмиряет — после него легко выпрямить вьющиеся волосы».

Цена: 2 080 руб.