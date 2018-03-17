Анастасия Волочкова сменила имидж и резко помолодела 

Весна — время обновлений. Анастасия Волочкова решила немного поэкспериментировать и сменить имидж. Балерина нарастила волосы и поделилась результатом с фолловерами в своем Instagram. — подписала фото Волочкова. (прим. WMJ.ru: орфография и пунктуация автора сохранены) Подписчики звезды оценили метаморфозы балерины. В комментариях фолловеры отмечают, что новый имидж очень идет Волочковой, а также заметно молодит ее: «Наконец-то, на человека стала похожа»; «Очень симпатично»; «Ура наконец волосы»; «Очень красиво! Радуешь, Анастасия!»; «Настюш, тебе здесь 20, очень круто»; «Первый раз нормальная прическа на голове. Так держать Анастасия»; «Ну, вот! На голове порядок! Хвалю! Зачет»; «Какая прелесть! Настя, вы просто чудо. Как же Вам хорошо с этой прической. Помолодевшая и милая». А как тебе новый образ Анастасии? Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото:Instagram