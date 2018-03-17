«Сахар — белая смерть!»: Сати Казанова напомнила о вреде сладостей

Известно, что питание — важная составляющая жизни, ведь оно связано со здоровьем и внешним видом. Певица Сати Казанова часто рассуждает о полезном рационе, что интересно тысячам ее подписчиков. Новый пост она посвятила любителям употреблять сладкое, подчеркнув, что оно не является полезным и его количество необходимо минимизировать.

35-летняя экс-солистка группы «Фабрика» Сати Казанова придерживается правильного питания. Она убежденная вегетарианка и уделяет большое внимание тому, что ест. Красавица решила напомнить о вреде сладостей, указав, что злоупотребление десертами негативно отображается на внешности человека: «Сладкоежки, пост для вас/нас. Слышали такое выражение „Сахар — белая смерть“? От сахара мы стареем изнутри и снаружи».

Казанова указала, что любители сладкого выглядят хуже, чем у тех, кто не употребляет его либо свел к минимуму. Сати отметила, что питание влияет на кожу — выделительный орган, который отражает внутреннее состояние организма: «Почему мы стареем? Процесс старения начинается с разрушения протеинов, а запускают эту нежелательную реакцию в клетках остатки сахаров. Процесс повреждения белков молекулами сахара называется гликацией. Гликация возникает тогда, когда происходит чрезмерное накопление сахара в белковых тканях организма». По словам артистки, коллаген — протеин, который делает нашу кожу упругой и гладкой, особенно уязвим к гликации. Он является корсетом для нашей кожи: «Если у вас тусклая обезвоженная, дряблая кожа с морщинистой сеткой, то вы обладатель „сахарного лица“. У сладкоежек морщины появляются быстрее, эластичность кожи снижается и активнее появляется пигментация. Сахар притягивает и удерживает свободные радикалы, которые убивают наш организм изнутри. А мы и не замечаем это за тортиками».

Певица подчеркнула, что из-за сладостей сосуды «находятся на инсулиновой игле» и назвала это одной из причин, почему люди ощущают низкое давление и гипотоники обожают сладкое. Она также акцентировала внимание на том, что мед, фрукты и сухофрукты следует употреблять не чаще раза в день. Многих подписчиков Сати Казановой расстроила эта информация, ведь значительная их часть любит и часто употребляет десерты. «Как бабка отшептала». «О молочных продуктах напишите, пожалуйста».

«Я как раз задумывалась о том, почему портится кожа лица. И прям вовремя! Благодарю». «Когда-то была сладкоежкой, но так давно, что уже не помню. А что ты думаешь о пшенице и крахмалах? Они как источники сахаров влияют на сахарное лицо или это из другой оперы?» «Я сладкоежка. Заметила, что быстро стала стареть. Так вот оно что». «Все, торты — в топку!» «Ой, теперь буду только воду пить и овощами закусывать».

Сати Казанова считает, что каждый в силах позаботиться о себе и обогащать свой организм полезными веществами, отказавшись от еды, которая вредит здоровью. Она предоставила целый перечень продуктов питания и призвала полностью исключить фастфуд.