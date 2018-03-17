На 10 лет моложе за полчаса: на что способна контурная пластика лица

У подростков кожа гладкая и мягкая, бархатистая, эластичная — во многом благодаря жировой клетчатке, равномерно покрывающей лицевой скелет. С возрастом мы постепенно теряем жировую ткань, она может мигрировать, накапливаясь преимущественно в нижней части щек и в подчелюстной зоне. В некоторых случаях возрастные изменения могут стать причиной почти тотального исчезновения объема, особенно в поверхностном подкожном слое. Даже кости черепа подвержены этим изменениям: истончение и птоз мягких тканей уплощают верхнечелюстную область — и глаза буквально проваливаются.

Особенности контурной пластики

Публикация от Косметолог (Киев) (@svetlana__kosmetolog)

Мар 12, 2018 в 10:43 PDT Восстановить объем — вот главная функция контурной пластики. Процедура представляет собой инъекции филлерами. Филлеры для контурной пластики используются как для коррекции морщин на лице, так и для пластических манипуляций на теле.

Самые популярные среди них — на основе гиалуроновой кислоты: «Ювидерм», «Хайлайт», «Серджидерм» и «Рестилайн». Но существуют гели, в основе которых бычий или человеческий коллаген, собственный жир человека (такая процедура называется липофилинг), кальций гидроксилипатит, а также поли-L-молочная кислота.

Какие же задачи позволяет решить контурная пластика?

Коррекция губ Публикация от Контурная Пластика💉 (@contour_lip_plastics__01)

Фев 24, 2018 в 9:14 PST Как правило, о коррекции губ больше говорят как об этетической процедуре. Красивые пухлые губки от косметолога — популярная процедура, но не стоит недооценивать эффект от нее. На самом деле истончение губ и появление кисетных вертикальных морщинок — одно их главных возрастных изменений. И именно деликатное введение филлера способно устранить эти недостатки, поддержать контур, добавить объем. Также с помощью контурной пластики можно исправить асимметрию губ — и сделать это совершенно незаметно.

Коррекция скул

Публикация от Студия красоты"МАТРЁШКА" (@studio_matreshka_orel)

Мар 13, 2018 в 3:47 PDT У большинства российских женщин очень мягкие лица. В юности это очень красиво, а с возрастом же от недостатка некоторых элементов и гормональных изменений кости истончаются, лицо уплощается. Скулы теряют скульптурный объем, усиливается птоз — и лицо словно оплывает вниз.

Для коррекции скул стараются выбирать плотные филлеры, обладающие высокой вязкостью. Такой наполнитель держится достаточно долго и дает возможность врачу моделировать форму. Процедура придает скулам красивую четкость, подтянутость. Эффект, как правило, держится около года.

Коррекция носослезной борозды

Публикация от Guseynova. S. M (@contour_plastic42)

Июн 29, 2017 в 2:02 PDT Носослезная борозда появляется у обладательниц мягких лиц с тонкой кожей и часто дополняет темные круги под глазами (которые тоже обычно возникают из-за нехватки жировой ткани). Эта складка начинается от внутреннего уголка глаза и идет вниз вдоль носа, придает лицу усталый и грустный вид, из-за нее же глаза выглядят запавшими.

Несколько лет назад единственным эффективным методом решения этой проблемы считалась блефаропластика. Современная косметология позволяет нам отказаться от хирургии — борозду заполняют филлерами на основе гиалуроновой кислоты. Это позволяет не только восполнить объем, но и увлажнить тонкую кожу, стимулировать кровообращение и осветлить темные круги под глазами..

Коррекция носа

Публикация от Beauty Clinic «Migliori» (@beauty_clinic_migliori)

Мар 15, 2018 в 6:37 PDT Постепенно косметология все больше заходит на территорию, которая еще недавно безоговорочно принадлежала пластическим хирургам. Сегодня существует даже безоперационная коррекция формы носа.

Берутся за эту процедуру только очень уверенные в своих силах косметологи. Разумеется, переделать нос радикально филлерами невозможно, но исправить мелкие недостатки — вполне. Можно скорректировать асимметрию носа, заполнить небольшие впадинки, изменить форму кончика, сгладить острые углы переносицы.

Большим плюсом является то, что нос — малоактивная область лица, а значит препарат долго не рассасывается и со временем как бы обрастает соединительной тканью.

Коррекция носогубных складок

Публикация от Контурная пластика (@konturnaya.plastika)

Ноя 18, 2017 в 3:21 PST Контурная пластика носогубных складок — одна из самых популярных процедур, благодаря тому что делается она просто, а эффект заметен сразу. Однако такая популярность сыграла злую шутку: слишком многие пытаются устранением «носогубок» решить глобальные проблемы. Дело в том, что носогубные складки могут возникать по разным причинам. Понять, как работает лицо пациента и куда лучше вводить филлер, может только опытный врач. Вполне возможно, что проблема «носогубок» решится сама, стоит только поднять скулы, а может быть, достаточно лишь ввести по капле филлера в уголки губ и убрать «морщины марионетки», как лицо заиграет свежими красками.

Коррекция нижней части лица

Еще одна распространенная проблема, с которой сталкиваются обладательницы мягких лиц, — брыли и дряблая линия челюсти. Особенно велик риск появления брылей у обладателей «тяжелых» лиц с большим количеством подщечного жира. Как правило, это люди с лишним весом и те, кому по наследству достались крупные пухлые щеки.

Один из наименее радикальных методов решения проблемы — армирование нижней части лица специальными препаратами. Однако этот метод относится к числу неоднозначных, так как многие врачи считают, что армировать одни только брыли неправильно. Они являются следствием опущения мягких тканей. Поэтому, возможно, что укреплять лицо нужно в области щек, скул и висков, что подтянет брыли наверх.

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