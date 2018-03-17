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Гоша Куценко отрастил волосы
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Гоша Куценко отрастил волосы 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Актер Гоша Куценко опубликовал в Инстаграме необычное фото с наращенными длинными косичками.
Новый образ популярному актеру, который достаточно долго придерживается «лысой» прически, сделали на киностудии «Мосфильм». «Увидел себя в зеркале с отросшими волосятинами… и челюсть отвисла!» — признался сам Куценко.
Многие поклонники сравнили «нового Куценко» с главным героем сериала «Горец», другие отметили, что актер больше всего похож на Леголаса из «Властелина колец». Многие фанаты, которые первый раз увидели Куценко с волосами, заметили, что актера стало сложно узнать в новом образе.
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