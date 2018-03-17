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Скрытые способности: хозяйственное мыло
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Скрытые способности: хозяйственное мыло 

Don't Panic 2 часа назад
Фото: Don't Panic
Мало кто знает, как серьезно может облегчить жизнь самое обычное хозяйственное мыло. Дело в том, что состав классического мыла включает натриевые соли жирных кислот, безо всяких там красителей и консервантов. Именно поэтому и родители наши использовали хозяйственное мыло далеко не только для стирки. Стоит это чудо-средство сущие копейки, а пользы приносит на всю тысячу.
Раздражение кожи
Раздражение от бритья постоянный спутник большинства парней. Конечно, можно потратиться на дорогой увлажняющий гель, а можно просто взять кусок хозяйственного мыла — эффект после бритья вас приятно удивит.
Свежее лицо
Попробуйте умываться хозяйственным мылом хотя бы пару раз в неделю. Кожа будет выглядеть молодой и ухоженной. А если использовать после умывания обыкновенный детский крем, то можно и вовсе в младенца превратиться.
Густые волосы
Проклятие мужчин за тридцать — выпадение волос. Как ни странно, но хозяйственное мыло поможет и здесь: оно укрепляет корни волос, делая их сильными. Перхоть, кстати говоря, тоже уйдет.
Насморк
Весна, а вы все еще страдаете от насморка? Не отчаивайтесь. Промойте мыльным раствором носовые пазухи и насморк быстро пройдет. Процедура, правда, не из приятных, зато действенно.
Солнечный ожог
Пораженные участки кожи следует натереть хозяйственным мылом и не смывать. Мыльная пленка успокоит и охладит пострадавшие плечи.
Дезинфекция
Видели, как хирурги моют руки? Чаще всего врачи используют именно хозяйственное мыло, поскольку оно обладает дезинфицирующим эффектом. Мыло поможет снизить риск инфекции и даже быстрее заживит небольшие ранки.
Синяки
Веселая драка в баре не отменяет рабочих будней, а являться на ковер к начальнику с бланшем — дурной тон. Помажьте гематому хозяйственным мылом и за ночь все пройдет.
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