Душ Шарко, флоатинг и еще 3 быстрых способа отдохнуть в условиях города 

Программа Mahash Tropical Escape Если ты фанат путешествий в дальние экзотические страны, то этот спа-салон и программа для тебя. Во-первых, интерьер спа-центра Mahash выдержан в утонченном восточном стиле, которому свойственно полное умиротворение и абсолютное спокойствие. Ты вряд ли будешь пересекаться с другими посетителями — так удобно все там устроено. Что касается программы, то экзотическая процедура включает в себя банановый пилинг и обертывание на основе папайи и тропического крема. После такого комбо из уходов кожа тела станет необычайно мягкой, все мышцы расслабятся, а настроение непременно поднимется. Цена — 11 900 руб. Флоатинг Студия релакса Floasis специализируется только на одной процедуре — флоатинге. Флоатинг-комната, или камера сенсорной депривации, имеет особую конструкцию, которая полностью исключает любые внешние раздражители, сопровождающие нас каждый день: звуки, свет, запахи. Английская соль в специальной ванне держит тебя на поверхности без каких-либо усилий. Ты будешь чувствовать полную невесомость. Один час флоатинга равен шести часам сна, так что ты можешь стать еще продуктивнее в рабочее время. Эту камеру изобрели еще 60 лет назад, и она до сих пор не имеет аналогов. Цена — от 2300. День отдыха в Olympus Fitness & Spa Еще одно отличное пространство для полного самосовершенствования, отдыха и обретения гармонии находится в отеле Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park. Бери с собой подругу или бойфренда и отправляйтесь плавать в просторном 25-метровом бассейне, греться в бане и расслабляться, доверившись рукам опытных массажистов. Местные спа-терапевты доверяют брендам Thalgo и Clarins, когда дело касается ухода за кожей лица и тела. А вот если дело касается бани, то тут никак нельзя без косметики Natura Siberica. Обязательно попробуй древнюю русскую традицию парения: из парилки — в холодную купель. Бодрит и заряжает не только тело, но и дух! Цена — по запросу. Душ Шарко В центре здоровья и красоты «Золотой мандарин» ты найдешь очень интересный душ Шарко. Это процедура дистанционного массажа сильными струями воды, которые имеют разную температуру и силу давления. Данный гидромассаж легко может заменить хорошую тренировку, а, как ты знаешь, любая физическая активность — отличная разрядка для мозга, который устает от умственной работы. К тому же после курса ты можешь существенно скорректировать свой силуэт. Цена — от 1200 руб. Активный спа-уход для тела «Золотое мумие» За два с половиной часа, что ты проведешь в спа-центре Fresh Spa by Natura Siberica, твое тело получит мощное очищение и питание с помощью алтайского мумие. Оно работает сразу по нескольким направлениям: запускает процессы похудения, уменьшает целлюлит, сокращает растяжки, омолаживает и повышает тонус кожи. Затем тебе сделают медовый скраб, который запускает лимфодренаж и активное обновление клеток. После специальная маска и массаж на свежевыжатом кедровом масле глубоко увлажнят кожу и расслабят мышцы. Результат — будто ты неделю провела без телефона, Интернета и суеты! Цена — 9490 руб. Подписывайся на страницы WMJ.ru в Одноклассниках, Facebook, ВКонтакте, Instagram и Telegram! Текст: Анастасия Бурмистрова Фото: Shutterstock/vostock, архивы пресс-служб