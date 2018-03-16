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Плюсы использования брашинга
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Плюсы использования брашинга 

МедикФорум 17 часов назад
Фото: МедикФорум
Брашинги — незаменимые средства по уходу за волосами. Одним из основных аксессуаров любой парикмахерской или салона красоты является брашинг. Данные аксессуары являются идеальным инструментом для создания разнообразных причесок. Парикмахеры рассказали сайту МедикФорум, что на сегодняшний день на рынке предоставлен огромный ассортимент подобной продукции от известных производителей, которые производят парикмахерское оборудование. Брашинги и их преимущества. В настоящее время специалисты в области создания причесок отдают предпочтение использовать модели, изготовленные из натуральных материалов и повышенной жесткости. Такие инструменты применяются при укладке причесок, придание ей объема, сушке, полировке, а также для выпрямления секущихся волос. Благодаря своей конструкции и используемым материалам данный инструмент обладает превосходными свойствами, к которым можно отнести устойчивость к повышенным температурам, а также антистатические свойства. Используются брашинги совместно с феном и являются одними из наиболее востребованных его насадок. Современные модели данных инструментов обладают следующими преимуществами: — щетина при производстве в большинстве случаев не склеивается, а изготавливается методом прессования, что значительно повышает сопротивляемость к высоким температурам; — многие известные производители используют при производстве инструмента жароустойчивое покрытие «тефлон», благодаря этому повышается гигиеничность и улучшается тепло проводимость. За счет использования «тефлона» производителям удалось сократить время сушки волос примерно на 30%. Брашинги оказывают следующие воздействия на волосы: — оберегают, сохраняют и придают больше блеска и мягкости волосам; — не сжигают волосы и практически не взаимодействуют с различными химическими продуктами; — осуществляют антистатическое воздействие, выпрямляют волосы и придают им больше сияния и мягкости; — применяются для подкручивания челки; — обладают продолжительным сроком эксплуатации. Ученые нашли способ спасти сосуды в организме человека от атеросклероза и избавить организм от губительного холестерина, который сказывается на состоянии сосудов.
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