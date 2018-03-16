Красота волос в ваших руках: рецепты из Турции 

В каждой стране есть свои определенные традиции, в том числе и по уходу за внешностью. Например, в Турции есть замечательные рецепты, помогающие сохранять красоту и здоровье волос. Эти рецепты легко приготовить в домашних условиях, а результат будет как из-под руки парикмахера. Сайт МедикФорум собрал советы по уходу за волосами из Турции. У турчанок волосы длинные, густые и крепкие, и все благодаря тому, что они обеспечивают надлежащий уход своим волосам. Самым популярным средством для ухода за волосами среди турчанок является, конечно же, хна. Причем девушки из этой страны отдают предпочтение красной хне, так как волосы у них темные, и они не боятся изменить себе цвет волос. Маска из хны от турчанок поможет укрепить корни волосы и улучшить структуру волос. Она делается очень легко. Порошок хны нужно насыпать в миску (обязательно неметаллическую) и развести до консистенции сметаны горячей водой (ни в коем случае не кипятком). Полученную смесь нужно нанести на волосы, после чего укутать их сначала полиэтиленовым пакетом, а затем теплым полотенцем. Смывать маску можно через час. Регулярное применение данной маски даст вам отличные результаты. Но на самом деле, куда более полезны маски домашнего приготовления для волос, которые исключают возможность окрашивания волос. Маска из миндаля. Возьмите 100 грамм миндаля, залейте его стаканом свежего молока и оставьте настаиваться на целую ночь. За это время зерна миндаля разбухнут. Теперь их нужно перемолоть через мясорубку. Получившуюся кашицу нужно смешать с небольшим количеством молока. Эту маску нужно наносить регулярно, в течение 2-3 недель, не менее двух раз в неделю. Держать на волосах ее нужно около 30 минут Маска из инжира. Также нужно взять стакан молока и две или три ягоды инжира. Инжир измельчить и варить в молоке до однородности. Эту смесь нужно использовать ежедневно в течение одного месяца. Ученые нашли способ спасти сосуды в организме человека от атеросклероза и избавить организм от губительного холестерина, который сказывается на состоянии сосудов.