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Грязные волосы и плохая кожа: Джастин Бибер подурнел после расставания с Селеной Гомес
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Грязные волосы и плохая кожа: Джастин Бибер подурнел после расставания с Селеной Гомес 

WMJ.ru 18 часов назад
Фото: WMJ.ru
У себя в Instagram Джастин Бибер публикует отретушированные фотографии с обнаженным торсом, однако снимки без коррекции показывают, что разбитое сердце плохо сказалось на привлекательности звезды. Россыпь прыщей и кое-как уложенные грязные волосы Джастин Бибер продемонстрировал на красной дорожке лос-анджелесской премьеры нового фильма, в котором снялся его друг Патрик Шварценеггер — «Полночное солнце». Узнать в нем любимца миллионов девчонок было сложно, тем более, что в отличие от Патрика, Джастин выбрал неофициальный стиль одежды — тренировочные брюки и черный свитер с надписью «Побойся бога» на спине. Бибер выглядел не только неухоженным, но и отрешенным и печальным. Интересно, какая красавица в конце концов сможет его утешить? Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото:Instagram
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