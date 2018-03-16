Сахарный секрет. Почему шугаринг становиться всё популярнее?

Любая девушка знает, что абсолютно безболезненного удаления волос на теле не бывает, но все готовы терпеть. В разумных пределах, конечно. Может быть, поэтому обжигающий воск постепенно сменяет более комфортный шугаринг. Сахарную депиляцию даже называют безболезненной процедурой, в основном благодаря технике.

«При шугаринге паста наносится против роста волос, а удаляется — по направлению, — рассказывает администратор студии шугаринга с 7 летнем стажем Юлия Романишина. — При восковой депиляции всё с точность до наоборот. В случае удаления нежелательных волосков воском против их роста они, как правило, обламываются и появляются вросшие волосы — одно из неприятных последствий, кстати, и непрофессионально выполненного шугаринга.

Следующее отличие — воск наноситься горячим, его разогревают до 60 градусов Цельсия. Для клиентов с высокой чувствительностью или у них проблемы с венами (варикоз), депиляция воском уже противопоказание. Паста для шугаринга наносится чуть подогретой, буквально до 36-38 градусов, исключительно для более легкого распределения.

Разница есть и в результате. Конечно, сразу после депиляции воском и пастой для шугаринга разницы никто не заметит. Однако по истечении времени после воска волоски отрастают жёсткие, это связано с тем, что волос выходит не с корнем, а просто обламывается возле него. Паста же «обволакивает» волоски, тем самым подтягивает их к поверхности кожи, за счёт этого происходит легкое удаление.

Немаловажно, что пасты для шугаринга состоят полностью из натуральных компонентов, сюда входит сахар, фруктоза и лимонный сок».

Секреты правильного шугаринга

Кажется, что преимущества очевидны. Но даже самый хороший продукт могут испортить неумелые руки. Найти хорошего, профессионально мастера в любой сфере красоты настоящая удача.

Как ни странно многие ошибочно полагают, что удалять волосы легко и заниматься этим может каждый. Но приступая к практике, получается у единиц. Как же распознать непрофессионала?

Первое и самое логичное, у мастера должен быть сертификат об обучении или обучениях, дипломы и прочие атрибуты профессионализма. На возраст смотреть не стоит, бывает, что и возраст мастера и опыт его работы невелик, но как говориться «лёгкая рука» и всё получается.

«Профессионала сразу видно по технике, как поставлена рука, как наносится на кожу паста, — подсказывает мастер по шугарингу и преподаватель Кристина Швец . — Обязательно должен осуществляться уход перед и после процедуры. Сначала кожу, в месте удаления волос, обрабатывают специальным лосьоном, который очищает, обезжиривает и охлаждает, затем тальк, чтобы обеспечить равномерное нанесение, а после использования пасты, успокаивающие кремы и сыворотки против роста волос».

По словам Кристины, депиляцию мастер должен проводить в перчатках, это не только эстетичнее, но и безопаснее. Да и сами клиенты предпочитают, чтобы их не трогали голыми руками.

Не секрет, что волосы на теле человека растут в разные стороны и снимать их в одном направлении непрофессионально. Опытный мастер всегда смотрит, как и в какую сторону растёт волос. Ещё один показатель хорошей работы — отсутствие вросших волосков. Они появляются в том числе, если мастер неправильно наносил пасту и вырвал волос не с корнем.

«Отличает настоящего мастера и скорость, продолжает Кристина. — бразильскую депиляцию (всего тела) хороший мастер может сделать за 40 минут».

Если вам предлагают шугаринг бандажной техникой (с помощью полосок, как для воска) и мастер предпочитает именно её, стоит задуматься. Настоящий профессионал очень умело работает мануально, проще говоря, руками. И с чем более жидкой пастой умеет обращаться, тем выше уровень.

Все пасты для шугаринга должны немного подогреваться для легкого и комфортного нанесения. Сама банка должна быть брендированная, паста в какой-то другой таре вызывает настороженность, что туда намешено и не дома ли приготовлено. Не понятно, как после таких экспериментов отреагирует кожа.

На теле не должно статься синяков. Они появляются, когда не правильно отрывают пасту от кожи. Если не обеспечить нужного натяжения, проще говоря перед отрывам обязательно второй рукой натягивать кожу, можно получить небольшую гематому.

Паста не должна обжигать, иначе можно заработать ожёг. И нанесение должно быть без сильных надавливаний. Все эти ошибки допускают новички и того хуже, самоучки.

Можно ли сделать качественный шугаринг в домашних условиях?

«Конечно, но первое на что стоит обратить внимание — консистенция пасты, — говорит Юлия. — Плотная паста и суперплотная больше подходит для салонов, потому как её нанесение возможно только мануальной техникой. А любитель — человек, который не проходил обучение и не имеет опыта, сноровки, с ней не справится.

Поэтому мы рекомендуем универсальную (мягкая, жидкая) пасту, нанесение — шпателем, а удаление — бандажной техникой. В некоторых салонах даже проходят бесплатные мастер-классы по использованию пасты и способах её применения».

Что ни говори, а вывод напрашивается — надо пробовать. К тому же статистика вещь упрямая, по словам мастера Кристины, 99% тех, кто делал депиляцию воском, а потом впервые попробовал шугаринг, перешли на «сладкое».