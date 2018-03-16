Где делают самую безболезненную эпиляцию и экоманикюр?

Сеть spa-салонов Mahash — особенные бьюти-зоны, в которых можно в полной мере насладиться роскошными уходами для лица и тела, буквально «растаять» в руках массажистов и окунуться в мир прекрасного.

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Москве уже открыто две студии, и еще одна есть в Испании — так что ты всегда можешь выбрать любую из них и подарить себе несколько приятных процедур! Кстати, в каждом салоне работают на натуральной косметике Mahash, которая отличается чудесными ароматами и потрясающим эффектом (так, если тебе на кожу нанесли питательную маску, то можешь быть спокойна — твое лицо еще долго будет приятно благоухать, а кожа сохранит увлажненный и ухоженный вид). Также в составах продуктов всей линейки Mahash ингредиенты исключительно натурального происхождения, и главное — нет вредных компонентов, равно как и тех, что наносят вред природе.

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Но и это еще не все. Даже маникюр тут делают безопасный на особой итальянской косметике Fedua (лаки этого бренда часто называют экопродуктами, так как в них нет толуола, формальдегидов, камфоры, формальдегидных смол и дибутилфталатов). И главное — держится такое покрытие стойко без сколов и царапин!

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Кроме того, здесь еще и эпиляцию проводят австралийским воском Lycon — самым деликатным из всех представленных на сегодняшний день на бьюти-рынке. Так что никакого дискомфорта и неприятных ощущений точно не будет!

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Также в списке услуг для выхода в свет в салонах Mahash ты найдешь макияж, стрижки, укладки, окрашивание и лечение волос. И чтобы во время процедур ты не заскучала, к твоим услугам фильмы, новости на iPad и книги из библиотеки по здоровому образу жизни и эзотерике. В общем, визит в Mahash — это твой бьюти-побег от реальности в уединение и покой.

Адреса

MAHASH THE ONLY SPA все слайды

Адрес: ул. Тверская, д. 22, гостиница Intercontinental, –1 этаж

Телефон: +7 (499) 951-95-03 MAHASH NATURAL DAY SPA все слайды

Адрес: ул. Молодогвардейская, д. 4, корпус 1 (р-н Кунцево)

Телефон: +7 (499) 951-95-03 MAHASH BARCELONA, Испания, Каталония, Барселона

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Passatge dels Camps Elisis, 4 Телефон: + 34 636267017

www.mahash.ru Подробнее: https://peopletalk.ru/article/gde-delayut-samuyu-bezboleznennuyu-epilyatsiyu-i-ekomanikyur/