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Где делают самую безболезненную эпиляцию и экоманикюр?
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Где делают самую безболезненную эпиляцию и экоманикюр? 

Peopletalk 20 часов назад
Фото: Peopletalk
Сеть spa-салонов Mahash — особенные бьюти-зоны, в которых можно в полной мере насладиться роскошными уходами для лица и тела, буквально «растаять» в руках массажистов и окунуться в мир прекрасного.
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В Москве уже открыто две студии, и еще одна есть в Испании — так что ты всегда можешь выбрать любую из них и подарить себе несколько приятных процедур! Кстати, в каждом салоне работают на натуральной косметике Mahash, которая отличается чудесными ароматами и потрясающим эффектом (так, если тебе на кожу нанесли питательную маску, то можешь быть спокойна — твое лицо еще долго будет приятно благоухать, а кожа сохранит увлажненный и ухоженный вид). Также в составах продуктов всей линейки Mahash ингредиенты исключительно натурального происхождения, и главное — нет вредных компонентов, равно как и тех, что наносят вред природе.
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Но и это еще не все. Даже маникюр тут делают безопасный на особой итальянской косметике Fedua (лаки этого бренда часто называют экопродуктами, так как в них нет толуола, формальдегидов, камфоры, формальдегидных смол и дибутилфталатов). И главное — держится такое покрытие стойко без сколов и царапин!
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Кроме того, здесь еще и эпиляцию проводят австралийским воском Lycon — самым деликатным из всех представленных на сегодняшний день на бьюти-рынке. Так что никакого дискомфорта и неприятных ощущений точно не будет!
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Также в списке услуг для выхода в свет в салонах Mahash ты найдешь макияж, стрижки, укладки, окрашивание и лечение волос. И чтобы во время процедур ты не заскучала, к твоим услугам фильмы, новости на iPad и книги из библиотеки по здоровому образу жизни и эзотерике. В общем, визит в Mahash — это твой бьюти-побег от реальности в уединение и покой.
Адреса
MAHASH THE ONLY SPA  все слайды
Адрес: ул. Тверская, д. 22, гостиница Intercontinental, –1 этаж
Телефон: +7 (499) 951-95-03  MAHASH NATURAL DAY SPA  все слайды
Адрес: ул. Молодогвардейская, д. 4, корпус 1 (р-н Кунцево)
Телефон: +7 (499) 951-95-03  MAHASH BARCELONA, Испания, Каталония, Барселона
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Passatge dels Camps Elisis, 4  Телефон: + 34 636267017
www.mahash.ru  Подробнее: https://peopletalk.ru/article/gde-delayut-samuyu-bezboleznennuyu-epilyatsiyu-i-ekomanikyur/
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