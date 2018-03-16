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Специалисты рассказали о секретах лазерной эпиляции
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Специалисты рассказали о секретах лазерной эпиляции 

МедикФорум 21 час назад
Фото: МедикФорум
Современная косметология продолжает развиваться и предлагает всё больше способов борьбы с нежелательной растительностью на теле. Наиболее результативными методами считаются фотоэпиляция и лазерная эпиляция, помогающие на долгое время избавиться от лишних волос. Данную процедуру используют как в косметологических, так и в медицинских целях, например, для уничтожения вросших волосков или для снятия раздражения, появляющегося после бритья. Лазерная эпиляция разрушает волосяные фолликулы, но не затрагивает кожу, однако перед её применением следует проконсультироваться со специалистами и узнать о противопоказаниях в применении метода. Продолжительность косметологической процедуры зависит от площади обрабатываемого участка. Например, удаление волос на ногах длится около 40 минут, а в области губ — примерно 2 минуты. Лазерная эпиляция практически лишена болезненных ощущений, так как проводится с использованием специальной системы охлаждения. После процедуры может наблюдаться незначительная гиперемия (покраснение) обрабатываемого участка тела, исчезающая через 20 минут. Эффект от проведения лазерной эпиляции длится до 60 дней, а для достижения максимального результата следует пройти 4-5 процедур. Специалисты для МедикФорума рассказали о противопоказаниях для применения указанного метода, обозначив среди них абсолютные и относительные причины, по которым не рекомендуется прибегать к удалению нежелательных волос с помощью лазера. В перечень относительных противопоказаний входят острые и хронические патологии кожи, варикоз, наличие родинок, аллергия, беременность, свежий загар или ожоги, ОРВИ. К абсолютным специалисты отнесли инфекцию кожного покрова, диабет, чрезмерную смуглость, седые волосы, раковые заболевания, а также индивидуальную непереносимость процедуры.
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