7 бьюти-привычек, которые мужчинам стоит перенять у женщин

Не бойся, мы не будем предлагать тебе брить ноги.

На пути мужчины к уходу за собой есть три препятствия — незнание, нежелание и страх стать похожим на женщину, или того хуже — представителя нетрадиционной ориентации.

И хотя дамы признают, что им больше нравятся ухоженные мужчины, да и в деловой среде это поощряется, но избавится от предрассудков бывает непросто.

Однако сделать это стоит не только по эстетическим соображениям, но и ради здоровья. Мы подсмотрели у женщин несколько привычек, соблюдать которые нетрудно и полезно. Убедись сам!

Привычка № 1: следить за руками

«Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей». Так сказал Пушкин, а он плохого не посоветует. Прямо сейчас взгляни на свои ногти. Они — своеобразный мессенджер, через который твой организм сообщает о том, что с ним не все в порядке.

Белые точки на ногтях, желтый отлив, их хрупкость и неровности — тревожные звонки, которые не стоит игнорировать. Лучше сразу сходить к врачу, чтобы потом не столкнуться с необходимостью лечить хроническое заболевание.

Мы надеемся, что ты уже делаешь маникюр, поэтому сейчас поднимать эту тему не будем. Поговорим лучше о лаке для ногтей. Если ты не Джонни Депп , то перспектива красить их во все цвета радуги тебя вряд ли прельщает.

И не надо! Сейчас существует масса специальных, мужских лаков. В отличие от женских, они быстро сохнут, долго держатся, незаметны и полезны для ногтевой пластины. С их помощью твои руки будут выглядеть более ухожено, а следовательно и престижно.

Привычка № 2: помнить о ногах

Фото Brad, flickr.com Сухие, потрескавшиеся стопы, на которые больно наступать. Грибок ногтя — говорить о нем даже не хочется.

А ведь этих ужасов можно избежать, если делать педикюр всего раз в месяц. Дождись, когда будешь в полном одиночестве и достань тазик. Налей в него теплую воду, лимонную кислоту, жидкое мыло и, если есть, морскую соль. Опусти ноги в воду на 15-20 минут.

Увидишь, что после того как ты их хорошо распаришь, будет гораздо проще убрать отмершую кожу с пяток и подстричь ногти менее болезненно.

Мы не сомневаемся в том, что ты меняешь носки с надлежащей регулярностью. Но если несмотря на это тебя беспокоит неприятный запах, то начни пользоваться дезодорантом для ног. Толк от него будет, только если наносить его на чистую кожу и сверху надевать свежие носки.

Привычка № 3: не игнорировать крем

Фото MORE Laville, flickr.com Баночки, тюбики и пузырьки, которыми пользуется женщина, чтобы мазать все части своего тела, посчитать просто невозможно. К счастью, мужская кожа не такая привередливая, и если с ней все в порядке, то достаточно использовать крем для лица раз в неделю после ванны, бани или сауны.

А вот если тебе предстоит долго находиться на морозе, ветре или солнце, а еще когда собираешься работать с химикатами (во время ремонта, например) — крем тебе в помощь!

Он защитит от покраснений и шелушения, смягчит и предотвратит появление неприятных ощущений от контакта с агрессивными факторами. Воспринимай его в такие моменты, как своего верного оруженосца.

Привычка № 4: вкусно пахнуть

Так как ты вряд ли брутальный викинг или дикий охотник, то резкий запах немытого тела тебя точно не украсит.

Наверняка опытным или путем умозаключений, ты уже понял, что дезодорант помогает только при нанесении на чистое тело. В ином случае он лишь станет дополнительной ноткой неприятного «амбре».

В стремлении к тому, чтобы приятно пахнуть, не переусердствуй — злоупотребление даже самым мужественным и дорогим парфюмом даст противоположный эффект. Находится рядом с тобой согласятся только те, кто страдает насморком.

Привычка № 5: бороться с перхотью

Богатые и популярные футболисты с экрана рассказывают о проблемах с кожей головы.

Разумеется не потому, что она для них актуальна, или они переживают за нас, а потому что за это хорошо платят. Но даже в рекламе есть доля правды.

Этот коварный «снег» разрушит даже самый модный образ. Причем появится перхоть может от чего угодно — неправильного питания, стресса, недостатка витаминов или частых походов в душ.

В дополнение к специальному шампуню стоит попробовать ополаскивать голову после мытья водой с уксусом — одна ложка на литр.

Привычка № 6: удалять лишние волосы

Повышенная волосатость продолжает быть святым мужским правом. И если ноги, грудь и лицо остаются более-менее неприкосновенной территорией, то вот наличие остальных волос встает под вопрос.

Пучки, торчащие из ушей и ноздрей — простительны лишь столетнему деду. Здесь без вариантов. А что насчет подмышек? Аргумент за удаление — на длинных волосах скапливается пот, который усиливает неприятный запах и создает райские условия для бактерий.

Веский довод против — одно неосторожное движение, и будет порез, способный спровоцировать гнойное воспаление потовых желез. Поэтому если все-таки решишься, брейся аккуратно.

Мы предлагаем компромисс — подстригай чересчур дикие «заросли» или сбривай машинкой для волос с минимальной насадкой. Так гендерный признак останется, но будет более эстетичным.

Привычка № 7: не забывать о губах

На десерт мы оставили помаду. Разумеется, гигиеническую. Можно взять вкусную или серьезную (из аптеки). Она станет хорошим способом профилактики не только потрескавшихся губ, но отчасти и герпеса.

Можешь еще воспользоваться бальзамом, который заживит мелкие ранки. И тот и другой вариант будет не заметен на губах, так что не волнуйся.

Губы, на которых нависли «хлопья» можно, конечно, обкусать, но лучше перед сном смазать медом — это вкусно и очень эффективно.

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