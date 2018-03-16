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«Стала блеклая»: Алиана Устиненко вновь кардинально сменила внешность
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«Стала блеклая»: Алиана Устиненко вновь кардинально сменила внешность 

Eva.ru 16 марта 2018
Фото: Eva.ru
Алиана Устиненко в очередной раз решила удивить своих фолловеров преображением. Девушка кардинально сменила цвет волос и заявила, что переходит в ранг светловолосых. Однако поклонники некогда жгучей брюнетки не оценили её изменения.
Алиана Устиненко удивила поклонников совершенно не подходящим ей, по их мнению, цветом волос. До этого девушка была яркой брюнеткой, а теперь, как признались фанаты, потеряла свою изюминку и стала тусклой и неинтересной. «Официально заявляю, что перехожу на светлую сторону», — написала Алиана. По словам интернет-пользователей, Алиана, армянка наполовину, потеряла «фишку» своего происхождения. Подписчики попросили девушку вернуть свой прежний облик, ведь темные волосы, по их признанию, больше подходили к её цветовому типу.
Однако также нашлось немало тех, кому понравилось преображение Устиненко. Преданные фанаты заверили, что какой бы образ Алиана для себя не выбрала, всё будет ей к лицу. Они встали на защиту своей любимицы и попросили злорадствующих комментаторов перестать оскорблять её. «Фу, как не идет..» «Мне вообще не нравится» «А мне безумно нравится, вообще вам все подойдет» «Ужасно, не ваш цвет!» «Алиша, не обращай внимание, они просто завидуют!» «Руки оторвать колористу» «Ну жесть… была красотка… а теперь стала блеклая!»
Напомним, что до Нового года Алиана Устиненко впервые решилась на кардинальную смену имиджа. Правда, тогда, впрочем, как и сейчас, она получила в свой адрес больше критики, чем похвалы. Но все же тот образ, по мнению пользователей рунета, больше подходил девушке.
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