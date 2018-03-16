Полосатый рейс: откуда у вас растяжки и стоит ли с ними бороться

Растяжки не болят, не причиняют какого-либо дискомфорта — это всего лишь эстетический недостаток кожи, из-за которого ни шорты не надеть, ни живот оголить. И это уже повод для грусти и печали. Они появляются там, где кожа растягивается в большей степени. У располневших барышень и активно растущих молодых организмов — это бедра и ягодицы, у тех, кто ждет пополнения — живот и грудь.

Сказать по правде, борьба с растяжками — всегда игра на опережение. И если вы находитесь в ожидании чуда, неплохо было бы позаботиться о профилактике. Даже если растяжки и появятся, то в меньшем количестве и будут не так сильно вас расстраивать. Может даже и перестанете их замечать.

Они такие разные

Растяжки, казалось бы, и в Африке растяжки. Однако, выглядят они по-разному, да и их расположение может сказать многое о причинах их появления.

Возраст: До 6 месяцев с момента появления растяжки считаются молодыми, а после 6 месяцев — уже старыми. В первом случае они имеют розовый или красноватый цвет, во втором — белый. Ну и, разумеется, чем моложе растяжки, тем легче от них избавиться. Так что ждать у моря погоды не стоит.

Расположение: Вертикальные растяжки чаще появляются из-за резкого изменения массы тела, а горизонтальные — привет от гормональных проблем.

Рельеф: Растяжки могут быть вровень с кожей, возвышаться над ее поверхностью или проваливаться (втягиваться) вглубь. Последний тип больше досаждает беременным.

Кого винить?

Спросите вашу маму или бабушку, сталкивалась ли она с проблемой растяжек. Если да, то, скорее всего, и вам это светит. А это значит, что вам с особой тщательностью стоит ухаживать за кожей тела. Вообще, врачи сходятся во мнении, что растяжки появляются из-за дефицита каких-либо компонентов кожи или их «поломки».

Часто это происходит при перерастяжении кожи или бунтующих гормонах. Увеличение веса приводит к тому, что кожа растягивается, разрывается ее более глубокий слой (дерма), тогда как поверхностный (эпидермис) остается в целости и сохранности. Повреждаются сосуды, волокна коллагена и эластина и тадааам — образуется растяжка.

Когда в дело вступают гормоны, это сбивает с толку особые клетки кожи — фибробласты, которые производят тот самый коллаген и эластин. В результате надрывы волокон кожи не реставрируются, и на теле появляются растяжки.

Что со всем этим делать?

Появятся у вас растяжки или нет — зависит от состояния кожи. Эластичная, хорошо увлажненная кожа способна эффективнее противостоять растяжению, а значит, менее подвержена появлению полосатости.

Используйте специальные косметические средства. Это далеко не маркетинг, а реально работающая косметика. Что должно быть в составе таких кремов? Прежде всего, эластин, алантоин, ретинол, витамин Е, гликолевая кислота. Чтобы добиться эффекта наносить волшебный крем нужно 2 раза в день, совмещая со щипковым массажем.

Делайте холодные обертывания. Для них подойдут глина, грязи Мертвого моря, водоросли. Нанесите состав на проблемные участки тела, оберните пищевой пленкой и выдержите на коже минут 15-20. Все как в салоне, только дома.

Подберите правильное белье и бандаж — это больше совет для тех, кто планирует обзавестись цветами жизни. Бюстгальтер поддержит кожу в области груди, а бандаж предохранит от перерастяжения кожу на животе.

Избегайте сладкого. Да-да, все эти пирожнки и шоколадки влияют на кожу не лучшим образом — сладости тормозят обновление коллагена, в результате кожа теряет упругость, становится сухой и вялой.

А что-то посерьезнее?

Используйте кремы для коррекции растяжек. В случае молодых растяжек вы можете рассчитывать на хороший эффект. Кстати, мы имеем ввиду не косметику из масс-маркета, а кремы медицинского назначения с топическими ретиноидами (препаратами с витамином А). Их назначает только врач, а не маркетолог в магазине.

Инъекционные методики в помощь! Для коррекции молодых втянутых растяжек могут подойти уколы с препаратами коллагена. С их помощью можно заполнить углубления и выровнять их с поверхностью кожи. А еще стрии станут менее заметными после витаминизации — мезотерапии с использованием витаминных коктейлей. Ням!

Кардинально можно решить проблему с помощью лазерной шлифовки. Существует несколько видов лазеров с помощью которых делают подобную процедуру. Самым эффективным считаются так называемые аблятивные лазеры. Во-первых, они выпаривают от 10 до 20% дефективных волокон кожи, что, собственно, вам и нужно. Во-вторых, лазерное воздействие стимулирует образование новых волокон коллагена и эластина. Для избавления от молодых растяжек потребуется 2-3 процедуры. Лазерную шлифовку можно сочетать с инъекциями — так кожа быстрее восстановится.