Пирсинг ногтей, логотипы вместо лака и другие тренды в маникюре на весну-2018 

@kryginastudio @kryginastudio @kryginastudio @kryginastudio @kryginastudio @kryginastudio Среди трендов в маникюре все еще nude, который не сдает своих позиций. Невероятно модно логотипировать ногти, то есть в качестве нейл-арта наносить на ногти рисунок в виде логотипов хайповых брендов (Gucci, Supreme, Champion и других). Также в тренде пирсинг для ногтей, но я считаю, что этот тренд совершенно неносибелен: есть риск зацепиться за сумку или кофту и остаться без ногтя. А еще в сфере нейл-арта очень популярны трайблы, как из 90-х. Что касается оттенков, этой весной особенно актуальны будут светло-серый, бежевый, прозрачный, металлический и фиолетовый. Черные и винные оттенки, в принципе, тоже некоторые носят весной, хотя это больше классика для зимы. Но если поэкспериментировать с дизайном, то может получиться вполне весенний маникюр. @boysanddolls_official @boysanddolls_official @boysanddolls_official @boysanddolls_official @boysanddolls_official В моде по-прежнему естественность, поэтому, придя в салон, выбирай классическую овальную или округлую форму. Наращивать длинные ногти не стоит, потому что это будет выглядеть не очень натурально. Тем не менее длину носить вполне можно, если это твои ногти от природы. Главное — не переусердствовать и не превратиться в кошку с когтями. Переживать не стоит, если твои ноготки не совсем крепкие: с короткой длиной ты будешь выглядеть стильно. Невероятно популярен на данный момент аппаратный маникюр, а также европейский необрезной. Почему выбирают именно аппаратный? Во-первых, его делать быстрее и удобнее, чем отмачивать пальчики в воде. Также у некоторых после аппаратного маникюра дольше отрастает кутикула. И ногти остаются ухоженными довольно долгий период. А как сделать маникюр в домашних условиях, смотри в видео от WMJ.ru! Подписывайся на страницы WMJ.ru в Одноклассниках, Facebook, ВКонтакте, Instagram и Telegram! Текст: Кристина Ящанина Фото: Instagram, Shutterstock/vostock