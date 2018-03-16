Красивая жизнь начинается с роскошных волос

История успеха Лизы Головановой — это история Золушки. Золотая медалистка, жительница маленького городка уже в девятнадцать лет − титулованная «Мисс Россия ». Через год она в Лас-Вегасе, представляет страну в конкурсе «Мисс Вселенная». Юная грация, невероятно густые натуральные длинные волосы Лизы снова покорили жюри, и она вошла в десятку самых красивых участниц.

Она во всем ценит естественность: никогда не прибегала к услугам пластических хирургов и уход за волосами доверяет только проверенным средствам. Неоднократно «Мисс Россия» признавалась в интервью различным изданиям, что волосы — ее богатство. Также она не скрывает, что благодаря роскошным волосам добилась успеха на подиуме и вышла замуж за олигарха.

Редакция Teleprogramma.pro поговорила с Лизой о ее любимых средствах ухода.

Лиза, у тебя очень плотный график. Работа, личная жизнь, путешествия, благотворительность. Ты достойный пример для подражания современным девушкам, и многие хотят быть на тебя похожими. Как ты успеваешь уделять время уходу за собой?

Е. Г. : Спасибо. Да, почти всегда мой день расписан по минутам. Есть такое выражение, что уход за собой — это работа, и она отнимает время. Я так не считаю. Сделать маску для волос — это отдых. В эти моменты можно перевести мысли, сосредоточиться на самом процессе. Мой совет девушкам — это выбрать профессиональные и качественные продукты. Тогда уход не будет работой. И купить их сейчас гораздо проще, чем несколько лет назад.

И тут сам напрашивается вопрос: у тебя есть какое-то секретное средство для волос?

Е. Г. : Секрета нет. Я лицо бренда «Лошадиная сила». Восемь лет назад я нашла их шампунь в аптеке и покупаю его по сей день. Шампуни в гипермаркетах и супермаркетах часто содержат похожие компоненты, такие как коллаген, ланолин, биотин, но в таком небольшом количестве, что вы никогда не заметите результата. Поэтому считаю, что на себе и своих волосах нельзя экономить. Особенно свободным девушкам или тем, которые ждут предложения своего парня.

Значит, ты можешь позволить себе более дорогие продукты?

Е. Г. : Раньше я всегда что-то привозила из поездок. Шампуни разные, маски. Пробовала. Понимаю, что лучше любимой «Лошадки» не найду. Я патриотка во всем. Не умею изменять. Если вы нашли то, что вам действительно подходит, нравится, вы получаете от этого кайф, то зачем искать еще? Иногда в поисках лучшего можно потерять совершенное.

Частый, наверное, вопрос. Ты пользуешься услугами парикмахера?

Е. Г. : Да, раз в 2-3 месяца подрезаю кончики и на самом деле верю, что чем чаще проводишь такую процедуру, тем быстрее растут волосы. И салонные укладки, конечно. Со всем остальным справляется «Лошадиная сила». Моя стилист, кстати, тоже уже много лет работает с этим брендом в дорогих салонах. Я лично была на заводе в Италии , где делают ингредиенты для «Лошадиной силы». Они очень много вкладывают в разработки. Лошадь − очень чувствительное животное. Для нее можно использовать только безопасные и дорогие ингредиенты. «Лошадиная сила» подтвердила свою эффективность для людей и уже десять лет продается в аптеках. Поверьте, я бы не стала лицом некачественного бренда. Что бы я посоветовала девушкам? Если нет средств, чтобы пойти в дорогой салон, проводить похожие процедуры дома. В любой аптеке сейчас уже можно купить и шампуни, и маски «Лошадиная сила». Восстанавливать, отращивать густые волосы дома, свои натуральные — это лучше, чем любое наращивание. И мужчинам все натуральное гораздо больше нравится, поверьте мне.

3 лайфхака от Лизы Головановой для роскошных волос

После душа не расчесываю волосы. Это может повредить их. В этом деле лучший помощник — это спрей 10 Oils. Подсушиваю волосы полотенцем, распыляю спрей по всей длине, особенно уделяю внимание кончикам. Жду 2-3 минуты и приступаю к укладке.

Создать объем на длинных волосах не так-то просто. Шампунь на овсяных ПАВах — мой ежедневный уход. Он бережно очищает и придает волосам объем.

Лучше ухаживать, чем экстренно восстанавливать. Но если необходимо срочно восстановить волосы после грандиозных укладок, то «Тающая маска». Наношу ее на 10 минут, и волосы снова ровные и блестящие.