Косметологи посоветовали, как ухаживать за кожей лица весной

Все люди, особенно женщины, после зимних холодов с нетерпением ожидают наступления весны с ее теплыми лучами солнца, теплом и пробуждением природы. Однако радость представительниц прекрасной половины человечества несколько омрачена шелушением, сухостью и раздражением кожи. Косметологи дали несколько советов по поводу правильного ухода за ней после зимнего периода. Весной практически все страдают авитаминозом, делающим кожу по всему телу бледной со следами покраснений. Весной, как рассказали специалисты для МедикФорума, надо уделять ей особое внимание, но больше всего ухаживать за лицом. Самой распространенной проблемой является сухость кожи, поэтому ее следует увлажнять. Для этого необходимо ежедневно выпивать не менее 2 литров жидкости, протирать лицо кубиками льда из травяных настоев, умываться холодной водой. Женщинам советуют в весенний период снизить количество жиров в рационе, заменив их богатыми витаминами овощными и фруктовыми салатами. Очень полезно давать коже достаточно отдыха — здоровый сон сделает кожу здоровее и свежее. Следует сократить использование тонального крема и пудры, а перед сном тщательно снимать закупоривающий поры макияж. Отличным средством для увлажнения и восстановления нормального состояния кожи являются разнообразные маски. Например, избавиться от припухлостей под глазами помогут примочки из использованных пакетиков чая или гимнастика в этой области. За несколько часов до сна косметологи рекомендуют накладывать крем для век, а в дневное время — носить солнцезащитные очки, предохраняющие от появления морщин и пигментации кожи. Женщинам, у которых с приходом весны появляются веснушки, советуют делать специальную маску. В ее состав входит яичный белок, ложка лимонного сока и щепотка соли. Хорошо помогают в борьбе с коричневыми пятнами на лице компрессы из сока квашеной капусты. Несколько таких процедур отбелят кожу.