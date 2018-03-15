Использование деревянных расчесок

Расчески деревянные — самый лучший вариант по уходу за волосами. В настоящее время существует огромное количество разнообразных гребней, вследствие этого иногда сложно выбрать из этого многообразия наиболее подходящий вариант. Парикмахеры рассказали сайту МедикФорум, что основными критериями, по которым осуществляется выбор расчески — это не статичность, химический состав и долговечность. Вследствие этого если проанализировать все разновидности расчесок, то наиболее оптимальным вариантом являются именно деревянные гребни. Расчески деревянные и их преимущества. Если обратиться к истокам истории, то можно отметить что свою популярность расчески из дерева получили в девяностые годы, при этом подобная популярность является не случайной. Она объясняется преимущественно тем, что гребни из дерева являются наиболее безопасными инструментами для расчесывания волос и не оказывают неблагоприятного воздействия на кожу головы. При выборе гребня из дерева необходимо в первую очередь обращать внимание именно на зубья, они должны быть натуральными, а не покрытыми слоем лака или краски. Если гребень обработан краской или лаком, то он просто теряет свои качества. Помимо этого зубья должны быть превосходно отшлифованы, что в свою очередь позволит обеспечить отличное скольжение. Дерево по своим свойствам является химически нейтральным материалом, вследствие этого превосходно подходит для нанесения на волосы питательных масок. В настоящее время многие люди утверждают, что расчески деревянные не только эффективны для укладки, но и оказывают, целебный эффект. Например, гребни из березы способствуют устранению перхоти и активируют полезные ингредиенты масок. Выбирая расческу деревянную необходимо учитывать свойства волос — для нормальных волос подойдет гребень с частыми зубьями, а для ломких и секущихся волос желательно приобретать гребень с редкими зубьями. Однако, несмотря на многочисленные преимущества у расчесок деревянных есть один недостаток, который заключается в том, что они быстро накапливают на своей поверхности, пыль и гряз, вследствие этого их приходится достаточно часто мыть. Ученые нашли способ спасти сосуды в организме человека от атеросклероза и избавить организм от губительного холестерина, который сказывается на состоянии сосудов.