Простые способы сделать ресницы густыми без наращивания

Начнем с теории. Ресницы, как и волосы, состоят из чешуек кератина и питаются из волосяных луковиц. Живут реснички не вечно, а всего-то 200 дней. В организме все идет по плану: количество волосяных луковиц уже запрограмированно нашей природой, и увеличить его не выйдет ни дорогими маслами, ни шаманскими танцами с бубнами, ни супер-витаминами. Есть и хорошие новости — можно сделать так, что ресницы стали крепче, сильнее, перестали выпадать и выглядели здоровыми и сияющими.

Где мой 3D-объем?

Время печальной правды — качество ресниц заметно ухудшается после наращивания, завивки и прочих манипуляций. Волоски ломаются, выпадают, возникают пробелы между ресничками.

Жить в большом городе и иметь длинные здоровые ресницы — тоже проблема. А все потому что наши вечные стресс, волнения, адские дедлайны мешают нормальной работе организма и заодно портят наши волосы и ресницы.

Любители сэкономить, вам тоже не повезло. Некачественная косметика вредит здоровью и структуре ресниц — они ломаются, медленно растут, выпадают.

За лень приходится платить дважды. Если вы все время забываете снимать макияж, во время сна ваши будут ломаться и выпадать, а кожа не дышать и стареть из-за закупоренных пор.

Уход, который нарастит вам ресницы

Ресницы состоят из кератина. Хотите их улучшить? Добавьте его в пищу. Ничего необычного — налегайте на болгарский перец, петрушку и шиповник.

Раз уж мы заговорили о еде, побудем занудами еще немного и напомним, что орехи, овощи и фрукты — ваши лучшие друзья. А пока ваши лучшие друзья — это бургеры и колбаса, попрощайтесь с большими надеждами на пышные ресницы.

И да, не забывайте снимать макияж вечером! В любом состоянии и в любое время ночи. А то однажды проснетесь, а ваш ресницы останутся лежать на подушке.

Еще один способ — поиграть в Сабрину маленькую ведьму и сделать супер-средство из трав. Берем шалфей, чабрец, шалфея, василек, ромашку и делаем настой, который потом прикладываем на 15 минут на глаза. Еще проще — делать компрессы с черным или зеленым чаем. Но не из чайных пакетиков с термоядерным вкусом и запахом, а простым листовым и без добавок.

Покупайте качественную косметику, чтобы не нанести вред здоровью глаз. Если глаза краснеют, слезятся и вы чувствуете зуд — берите свою тушь и цельтесь прямо в мусорное ведро. Водостойкой тушью и вообще надо пользоваться как можно реже. А обычную менять каждые три месяца, а то и чаще — как только она начнет предательски осыпаться.

Пользуйтесь маслом. Например, касторовым, репейным, оливковым или аргановым. Или специальной смесью масел, которую можно найти у доброй половины бьюти-брендов. Наносите масло перед сном на реснички и будет вам счастье, улучшенное кровообращение и приличная длина.

Ну и да — пользуйтесь керлером. Если что, это специальные щипцы для завивки ресниц, которые больше напоминают инструмент хирурга или инквизитора со стажем. Чтобы керлер обеспечил вам вау-эффект, слегка нагрейте его феном.