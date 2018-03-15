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Звезды с самыми странными бровями
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Звезды с самыми странными бровями 

SNCmedia.ru 20 часов назад
Фото: SNCmedia.ru
Нюша
Судя по всему, брови Нюша красит по настроению. Проснулась в отличном расположении духа — оставила их в естественном состоянии, встала не с той ноги — нарисовала над глазами дорожную разметку. Дорогая Нюша, пусть у вас всегда все будет хорошо, пусть каждый день начинается с улыбки! (и крутых бровей)
Екатерина Варнава
У Екатерины Варнавы брови густые от природы, но сама она, кажется, считает иначе, поэтому регулярно добавляет им объема. Мы не против: если человеку так нравится, то почему бы и нет. А вот подписчики звезды почему-то негодуют и призывают ее перестать экспериментировать. Хм…
Светлана Лобода
«Твои глаза такие чистые как небо, назад нельзя…» вернуть тот момент, когда Светлана собиралась выйти из дома и забыла накрасить брови. Обычно певица выглядит безупречно, но небольшие оплошности случаются с каждым. Хотя, может, с бровями так и было задумано?
Виктория Талышинская
Такие брови Виктории Талышинской точно не пара. Но здесь вопрос, скорее, не к самой певице, а к визажисту, о котором она говорит в комментариях к этому снимку. Судя по всему, девушка решила за что-то отомстить солистке группы «Не пара». Иначе как объяснить эти тонкие нарисованные ниточки?
Елена Захарова
Елена Захарова выступает за естественную красоту, и мы ее в этом всячески поддерживаем. А вот хейтеры всегда найдут, к чему придраться. На этом снимке им, например, не понравились брови актрисы. Многим они показались слишком тонкими и светлыми. А как иначе, если на фото Елена запечатлена почти без макияжа?
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