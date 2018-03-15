Лаки для ногтей: эволюция от ацетона до пленки

Древняя древность и Чарльз Ревлон

Начнем с небольшого экскурса в историю. В древности длинные ногти символизировали мудрость и мощную внутреннюю силу (наверняка у Клеопатры были стилеты!), а лак — защитный барьер от злых духов. Какой еще лак в древности, спросите вы? В Древнем Египте это была паста из листьев червеницы для окрашивания рук, пяток, ногтей и волос, а настоящий лак появился лишь в 1934 году. Его придумал на нашу голову — Чарльз Ревлон, основатель и владелец известной всему миру компании Revlon. Первый блин комом — структура средства не была доведена до ума: покрытие частично сходило с ногтя уже через два-три дня (хотя среди лаков такое и сейчас встречается). Для снятия первого красного (ведь существовало только 6 оттенков такого цвета) лака использовался обычный ацетон.

Чикаго Максвелл Лаппе и MaxFactor

Постепенно лаковые средства достигли всевозможных видов, оттенков и способов нанесения. Например, позаботились даже о любителях грызть ногти — известный стоматолог из Чикаго Максвелл Лаппе создал искусственные накладные ногти.

Первые лаки, по составу похожие на современные, выпустил бренд MaxFactor с ограниченной гаммой цветов: красный, темно-красный, алый и малиновый. В 50-х начали появляться палитры нежных и спокойных цветов.

Французский маникюр и ORLY

Спустя несколько лет легендой лаковой эпохи стал французский маникюр. Компания ORLY, которую мы все сейчас так любим, разработала для киноактрис вид маникюра, который знатно облегчил проблему поддержания ногтей в отличной форме в течение длинного съемочного дня. Наверное, не стоит рассказывать о том, что френч завоевал сердца красавиц по всему миру. Ведь это и так понятно. И, кстати, все удалялось с помощью обычной жидкости для снятия с ацетоном.

Гель-лак и пытки фольгой

Наконец, прогресс достигнут, и у нас появился и гель-лак. Все, наверное, до сих пор со страхом вспоминают первый опыт снятия гель-лака? Сначала в ход шли домашние способы. Ватные диски, пропитанные ацетоном, апельсиновые палочки, фольга и еще тысяча адских приемов, похожих на пытки инквизиции. К счастью, намучившись, все поняли, что лучше специалиста никто гель-лак не снимет и перестали издеваться над ногтями.

Японцы и пленка

Чтобы избавить нас от мучений, японцы разработали лак-пленку, который легко снимается в любой момент. Инновация появилась в России совсем недавно, но уже сумела завоевать популярность среди фанатов обычных лаков на водной основе. Снять лак очень легко: поместить пальцы в стакан с водой или помыть посуду, после этого потянуть за край пленки на ногте. Вуаля — он снимется полностью и не оставит никаких следов. Правда, чудо? Небольшая инструкция по снятию средства находится на крышке — даже не придется гуглить. Помимо быстрого и безвредного снятия, лак со своими необычными свойствами способен еще и сэкономить наши деньги.

Посмотрим, что новенького нас ждет в будущем — может быть, мы вообще откажемся от маникюра и будем бороться за естественность до кончиков пальцев. Как вам такая идея?