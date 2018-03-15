Пятна на ногтях

Пятна на ногтях — признак имеющихся проблем со здоровьем. Бывают, конечно, случаи и косметологических дефектов, но лучше все-таки пересмотреть свой образ жизни и исправить его. Пятна на ногтях могут появляться по разным причинам, поэтому необходимо их знать и уметь с ними бороться. Эксперты рассказали сайту МедикФорум, что пятна на ногтях и прочие проблемы ногтей, такие как расслаивание, изменение цвета ногтевых пластин, часто связаны с ослаблением иммунитета и пренебрежительным отношением к своему здоровью. Такое состояние — далеко от идеального и подтверждением этому будут вышеупомянутые факторы. Пятна на ногтях могут появится и из-за гиперпигментации ногтя. В медицине она известна как меланонихия и видом своим напоминает родинку. Наличие такого образования с рождения не вызывает волнения. Появление же такой родинки внезапно, увеличение в размерах и распространение на околоногтевой валик может говорить об образовании опухоли. В таком случае следует незамедлительно обратиться в онкологическое отделение и провести операцию. Образуя пятна, распространяются на ногти и кожные заболевания, такие как псориаз. Эта болезнь выражается в виде масляных, желто-коричневого цвета пятнах, расположенных возле края ногтя. При грибковых заболеваниях пятна обычно белого цвета, изначально совсем небольших размеров, но постепенно разрастающиеся на весь ноготь. Как следствие, появляется слоение, утолщение и мутный внешний вид. При таком заболевании следует обращаться к специалисту-дерматологу. Пятна на ногтях нужно выводить не только внешними средствами и методами, косметическими процедурами. Причины их появления всегда кроются внутри организма, поэтому и лечение нужно проводить изнутри. Определив первоисточник проблемы с ногтями, можно вылечить пятна на ногтях и избавится от них навсегда! Ученые нашли способ спасти сосуды в организме человека от атеросклероза и избавить организм от губительного холестерина, который сказывается на состоянии сосудов.