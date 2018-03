Бьюти-тренд из Instagram: жеодовые волосы 

Попрощавшись с очень странными бьюти-трендами минувшего года, мы надеялись, что в наступившем 2018-м ничего подобного не повторится. Но не тут-то было: скучающие стилисты пошли дальше unicorn hair и превратили волосы моделей в драгоценности.

Как ни удивительно, начиналось всё относительно невинно: окрашивание должно было представлять из себя микс холодных лавандовых, синих, зеленоватых и розоватых оттенков. Но первые результаты показались экспериментаторам бедноватыми и они решили из аметистовых волос сделать жеодовые (чтоб на снимках те точно выглядели дорого-богато).

Воплощение

Начинается творческий процесс, тем не менее, всё равно с окрашивания: сначала на волосы наносят тот самый микс холодных бензиновых бликов, а после закрепляют эффект жеодами (вполне возможно, они настоящие). ?✨Amethyst Geode✨? Who is getting good vibes from this sparkling beauty? I made my own glitter gel with craft store glitter and hair gel! The color is @matrix #socolorcult, and I also used the Total Results rebond system during prep to keep my client's hair nice and healthy?