До и после: Анита Цой показала, как делает макияж 

Анита Цой Фото из Instagram Аниты Цой Фото из Instagram Аниты Цой Фото из Instagram Аниты Цой Фото из Instagram Аниты Цой Фото из Instagram Аниты Цой Фото из Instagram Аниты Цой Фото из Instagram Аниты Цой Поклонники популярной певицы Аниты Цой не устают говорить комплименты любимице. В свои 47 артистка выглядит едва ли на 40. Сегодня эта известная женщина опубликовала в своем блоге ролик, на котором видно, как она выглядит до макияжа и что делает, чтобы выглядеть стройнее и моложе. Фото: instagram