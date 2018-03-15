Как быстро отрастить длинные волосы: 5 актуальных советов 

Ирина Шейк Джиджи Хадид Джиджи Хадид Эмили Ратажковски Эмили Ратажковски Блейк Лайвли Блейк Лайвли Кендалл Дженнер Кендалл Дженнер Оливия Пирсон Оливия Пирсон Белла Хадид Белла Хадид Как сделать волосы красивыми и здоровыми? Необходимо постоянно ухаживать за волосами и кожей головы, а также адекватно оценивать состояние волос, исключить проблемы, связанные с выпадением волос или себорейными дерматитами (перхоть). Если есть перечисленные проблемы, то выбирайте средства для волос, которые борются именно с ними. Но не забывайте об увлажнении и питании волос (маски, кондиционеры и другие питательные средства). Важно также своевременно подстригать концы волос, выбирать качественные красители, профессиональных специалистов, проверенные бренды с качественными ингредиентами. Не стоит злоупотреблять электроприборами (плойки, утюги и фены), а перед укладками нужно использовать термозащиту. Какие ошибки допускают девушки в уходе за волосами? Самая частая ошибка — это влияние рекламы и маркетинг, агрессивно навязанный соцсетями и просторами интернета, из чего вытекает неадекватное подражание медийным лицам и дань моде. На втором месте — злоупотребление лечебными средствами. Девушки даже не пытаются разобраться, как препараты действуют на кожу и волосы, а просто ими пользуются. А больше, чаще и дольше не значит лучше! Например, даже слишком частое использование масел для волос приведет к сухости. Прежде чем провести дорогостоящее лечение для волос в салоне, убедитесь что это действительно лечение, а не маркетинговый ход. Не прибегайте к лечению сразу после окрашивания волос. Первые 10 дней используйте средства для окрашенных волос. Волосы растут с разной скоростью — одни быстрее, другие медленнее. У одних людей они отрастают быстро, у других не очень, поэтому однозначно ответить на вопрос, как часто нужно стричь волосы, нельзя: эта рекомендация дается индивидуально. От чего зависит оптимальная периодичность визитов к парикмахеру? Во многом от формы стрижки. Справедливо сказать, что чем она сложнее и короче, тем чаще нуждается в коррекции. Тем, кто носит короткую креативную стрижку, рекомендуется подравнивать кончики раз в две недели или ежемесячно. Почему? Потому что иначе прическа потеряет форму и вид, а на коротких волосах это весьма заметно. Решать, когда пора идти стричь волосы, конечно, вам, но лучше посоветоваться с мастером, который вам эту стрижку делал. В среднем волосы вырастают на 8-11 мм в месяц. Кому-то свойственен замедленный их рост — по 0,5 см в месяц, а прибавление длины на 1,5 см считается рекордно быстрым. Когда вы носите длинные или полудлинные локоны, хорошая скорость их роста вам только на руку, поэтому часто стричься вовсе не обязательно. Если кончики в порядке, нет ломкости и сечения, а линия среза выглядит ровной и аккуратной, значит, подстригаться пока рано, и ваша задача — поддержание этого состояния правильным уходом. При сухих и ломких волосах поврежденные кончики надо периодически состригать. Только так вы сохраните эстетичный вид прически, поскольку посеченные и неровные концы очень портят внешний вид. Если ваши локоны ниже плеч, небольшого уменьшения длины никто не заметит — гораздо заметнее и важнее ухоженный и здоровый вид волос. Как правильно подбирать шампунь, бальзам и маску? Запомните простое правило: шампунь — для кожи, бальзам — для волос. Поэтому сначала надо определить тип кожи (сухая, жирная или нормальная), а затем структуру волос (тонкие, сухие, вьющиеся, поврежденные и так далее). Далее шампунь подбирается под тип кожи головы, а бальзам — под структуру волос Основой всех шампуней является вода. К ней добавляются поверхностно-активные вещества, отвечающие за очищение, катионные полимеры, обеспечивающие питание, силиконы, благодаря которым волосы приобретают гладкость и зеркальный блеск, а также уходовые компоненты, минералы, витамины, аминокислоты и прочие питательные вещества. Все шампуни различаются между собой количеством ухаживающих компонентов. Если на этикетке написано, что шампунем можно пользоваться один раз в два-три дня, то это точно неподходящий вариант для ежедневного использования. Пренебрегая подобными рекомендациями, можно испортить структуру волос даже при использовании качественного и дорогого средства. В основе всего находится, конечно, правильное очищение и уход. Но также нужно регулярно делать пилинги — они отлично стимулируют рост волос. Если вы задаетесь вопросом, как отрастить здоровые волосы, то следует выбирать шампуни серий «Питание и уход» или «Для роста волос». В средствах данных серий содержатся компоненты, питающие кожу головы и способствующие делению клеток — это витамины Е и группы В (В1, В6, B9, В12), соевый белок, аминокислоты, таурин, кератин, асая, сереноя ползучая, хмель, женьшень. Всячески стимулируйте фазу анагена — это как раз период роста, поэтому выбирайте средства не только для роста волос, но и против выпадения. А вот средства, содержащие ингибиторы факторов роста, подойдут для максимального сохранения качества и количества волос, стимуляции правильного роста волос. При медленном росте и для очень ослабленных и тонких волос выбирайте уходы, обогащенные следующими ингредиентами: бифидо-фермент, пантенол (витамин В5), лактоза, биотин (витамин BH), молочные протеины, цистеин, метионин, гидролизированные глюкозамин-гликаны, экстракт хмеля шишек, экстракт камелии китайской, экстракт голой солодки, экстракт серенои ползучей (ингибитор 5-альфа-редуктазы), экстракт крамерии, экстракт гамамелиса вирджинского, лимонное масло, экстракт двудомной крапивы, эфирное масло из коричника цейлонского, морская соль, лимонная кислота. Здоровье и рост волос зависят от баланса витаминов и минералов в организме. По внешнему виду волос сказать можно многое. Тусклые, безжизненные волосы далеко не всегда являются следствием неправильного ухода, чаще это результат нехватки того или иного питательного вещества. Ваши волосы секутся на кончиках и легко ломаются? Это первый признак дефицита витаминов А, В и С. Отсутствие здорового блеска говорит о нехватке аминокислот, витаминов D, E, H, B1, B2, цинка, селена, магния. Волосы не будут расти быстро без наличия в организме достаточного количества кальция, кремния, йода, магния, марганца, хрома, цинка, бета-каротина, биотина и других витаминов и микроэлементов. Поэтому перед тем как ускорить рост волос, позаботьтесь обо всем организме и побалуйте его полезными веществами. К слову, именно из-за авитаминоза зимой замедляется рост волос. Витамины, необходимые для ускорения роста волос, — A, B, C и E. Витамин А (ретинол) восстанавливает структуру волоса, увлажняет и препятствует выпадению. Витамины B незаменимы для роста волос. Особенно это касается витаминов B1, B6, B7 и B12. Другие витамины этой группы укрепляют волосы и не дают им выпадать. Витамин C усиливает кровообращение в коже головы и способствует быстрой доставке питательных веществ, необходимых для деления клеток в волосяных луковицах. А витамин E насыщает клетки кислородом и способствует росту здоровых, блестящих и сильных волос. Текст: Анастасия Бурмистрова Фото: Shutterstock/vostock