Советы дерматолога: 10 правил ухода за кожей весной

Врач-дерматокосметолог, директор Клинического Института Эстетической Медицины Аленичев Андрей Юрьевич рассказал BeautyHack, какой процедуры достаточно, чтобы восстановить кожу после холодов, что включить в рацион и какие ингредиенты искать в составе уходовой косметики.

Правило №1: отдавайте предпочтение концентрированным сывороткам

Если человек правильно ухаживает за кожей, особых проблем у него быть не должно. Но даже при этом дефицит витаминов, холодный сухой воздух, низкие температуры могут проявиться в виде шелушения и «землистого» цвета лица. Такие последствия легко устраняются хорошей космецевтикой.

Весной отдавайте предпочтение концентрированным сывороткам с большим содержанием активных веществ — применять их нужно курсом.

В Linda Kristel есть отличная линейка для интенсивного увлажнения и восстановления влагоудерживающей способности кожи Hidronourrissant. Для восстановления дермы после зимы хорошо подойдет 3D Serum — сыворотка из серии Platinum.

Правило №2: ищите в составе гликозаминогликаны

Гликозаминогликаны — вещества, которые вырабатываются в нашем организме. Они принимают участие в создании на коже естественного барьера, препятствующего потере влаги и повышающего защитные функции дермы. Косметические препараты на основе гликозаминогликанов — хороший вариант для весны. Увлажняют, стимулируют обменные процессы и выработку коллагена. Кстати, гиалуроновая кислота относится именно к этой группе веществ.

Правило №3: сходите на биоревитализацию Aquashine

Хороших препаратов для биоревитализации много. Aquashine всего лишь один из вариантов. Препараты, разработанные южнокорейским холдингом, содержат в составе более 50 активных компонентов, помогающих коже справиться с последствиями отопительного сезона, ветра и мороза. Гиалуроновая кослота, пептиды, 24 аминоксилоты, 14 витаминов, коэнзимы и минералы — то, что надо. Для максимального эффекта от биоревитализации одной процедуры недостаточно — нужно минимум три. Мы предлагаем пациентам на выбор несколько препаратов с разной концетрацией гиалуроновой кислоты и других активных веществ — все зависит от состояния кожи и личных пожеланий.

Правило №4: попробуйте «клеточный матрикс»

Клеточный матрикс — это швейцарская запатентованная методика от Regenlab. Процедура, которая хороша круглогодично. Специалист берет пробирку с очищенной гиалуроновой кислотой, добавляет кровь пациента и центрифугирует ее. После этого в ней остается плазма, обогащенная тромбоцитами, работающими как «реставраторы» и выделяющими факторы роста.

С помощью тончайшей иглы врач вводит состав под кожу по определенной схеме (препарат колется «армирующей» техникой — в виде сетки). После этого кожа хорошо увлажнена. В ней восстановлена способность клеток к делению и функционированию.

В этом препарате гиалуроновая кислота работает не только, как увлажнитель — можно сделать четче конутр, разгладить носогубные складки, смоделировать овал лица, немного приподнять скулы.

Процедура безопасна и очень эффективна. Для получения видимого результата можно посетить специалиста один раз — этого достаточно.

Правило №5: лазерная биоревитализация — хорошая альтернатива обычной

Для тех, кто боится инъекций — отличный вариант. На лицо наносится концентрированная гиалуроновая сыворотка, после чего врач воздействует на кожу лазером, способствующим ее проникновению в глубокие слои. После процедуры улучшается трофика тканей, восстанавливается уровень гидрации. Лазерная биоревитализация больше подходит для молодой кожи. Для возрастной я рекомендую классический вариант в виде инъекций.

Правило №6: включите в рацион больше сезонных овощей и фруктов

Нехватка витаминов, микро— и макроэлементов в рационе всегда негативно сказывается на коже. Отдавайте предпочтение именно сезонным овощам и фруктам — в них гораздо больше пользы, чем в тех, которые полгода лежали на складе. Яблоки, например, за три месяца хранения теряют практически весь запас витамина С. А морковь, свекла, картофель и вовсе обзаводятся не слишком полезными свойствами: они накапливают салонин — один из сильнейших тератогенов. В магазине обращайте внимание на состояние плодов.

«Пластиковые» фрукты без единой черной точки вряд ли будут полезны. Натуральные продукты быстро портятся — помните об этом.

Правило №7: откажитесь от витаминно-минеральных комплексов

Сейчас многие специалисты скептически относятся к комплексам (в почете моновитамины) — многие из них не усваиваются даже на 10%. У нас достаточно сбалансированное питание сегодня — все необходимое можно получить из продуктов. Легкий гиповитаминоз корректируется небольшими изменениями в меню. Не могу направо и налево рекомендовать БАДы без корректного анализа — их должен подбирать врач. Я не против подобных препаратов. Иногда мы назначаем пациентам аминокислоты, биотин и прочие добавки, но все это индивидуально.

Правило №8: используйте легкий гоммаж

Частая проблема в начале весны — шелушения. Универсальное экспресс-средство для борьбы с ними — легкий гоммаж. Мягко обработайте кожу щадящим пилингом. Сделайте увлажняющую маску. Смойте и нанесите питательный крем. Если кожа стала грубой, используйте скраб. Когда шелушение становится постоянным спутником, смените крем — он не справляется со своими функциями.

Правило №9: используйте средства с SPF Весной кожа особенно уязвима и даже незначительное воздействие УФ может передать «привет» пигментации и морщинам. Начинайте с марта использовать средства с SPF не меньше 30, чтобы избежать проблем.

Правило №10: сделайте выбор в пользу легких флюидов, если у вас жирная кожа

Тенденция ухода за жирной кожей, когда ее высушивали, — ушла. Косметологи и косметические марки наконец поняли: спиртосодержащие, приводящие к высушиванию кожи и шелушению компоненты, лишь усугубляют ситуацию — сальные железы начинают работать в ответ еще активнее. Не пересушивайте, но и от слишком жирных кремов откажитесь, отдав предпочтение легким флюидам.