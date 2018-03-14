BORK D600: инновации в relax-терапии

Как следствие, организм ослабевает и становится более уязвимым внешним факторам. В том числе это влияет на здоровье глаз — дискомфорт, преждевременное появление морщин, нарушение зрения. Каждый ищет свой способ снять напряжение глаз после тяжелого трудового дня, но все мечтают об одном — сеансе массажа. Доказано — регулярный массаж для глаз является одним из самых эффективных способов снять зрительное утомление, повысить работоспособность и предупредить близорукость.

Инновационный гаджет от BORK — массажер для глаз D600 — станет незаменимым помощником после длительной работы за компьютером и значительно сэкономит время на визиты к косметологу. Все, что необходимо сделать — активировать нужный режим с помощью одной кнопки. Механический трехмерный стереомассаж воздействует на 4 точки области глаз, расслабляя их и снимая головные боли. Регулярное использование перед сном избавит от бессонницы и приведет в порядок тонус кожи вокруг глаз. Ультрасовременный анатомический дизайн модели повторяет контуры лица, благодаря чему использование становится максимально комфортным. Приятные ощущение возникают из-за одновременной работы трех функций — давления воздуха, вибрации и тепла. Все они сочетаются в трех режимах в зависимости от предпочтений –SLEEP, MED, HARD. Весь сеанс сопровождается звуками природы — шумом моря или пением птиц, что создает полноценный процесс релаксации.

Более подробная информация о модели BORK D600 доступна по ссылке.