10 отличных причесок для кудрявых волос

Звездный колорист и создательница салона красоты London Таня Шарк рассказывает, какие стрижки идут девушкам с вьющимися волосами, и объясняет, почему короткая челка — не лучшая идея для экстремально кудрявых волос.

Длинные волосы

Николь Шерзингер

Рози Хантингтон-Уайтли

Джессика Альба

Стелла Максвелл

Для длинных вьющихся волос самая комфорная стрижка — каскад. То есть верхние волосы на макушке должны быть короче нижних. Переход может быть как большим, так и незначительным, но за счет разницы в длине будет заметен завиток. Волосы будут объемнее, а локоны выраженнее.

Если вы красите волосы, попросите мастера сделать продольное подчеркивание текстуры с помощью протянутых бликов. Это может быть растянутое мелирование или окрашивание Babylights. Главное подчеркнуть волну на волосах! Если у вас натуральный цвет, то избранные пряди смело делайте еще светлее, работая с оттенками. Если волосы темные, то пряди могут быть шоколадными или рыжеватыми. Не обязательно делать резкий переход, блики могут быть на 2-3 тона светлее.

Важно, чтобы светлые пряди были и у лица, иначе получится эффект маленькой головы и копны волос где-то там ниже плеч.

Волосы средней длины

Лили Коллинз

Кирстен Данст

Оливия Манн

Алессандра Амбросио

Идеальный вариант прически для волос средней длины — стрижка чуть ниже плеч (до ключицы). Сейчас актуально ровное каре. Но в случае с кудрявыми волосами я советую сохранить легкую ступенчатость, приподняв верхнюю часть на 5-7 см — прическа будет выглядеть аккуратнее и послушнее.

Текстурировать волосы, имеющие среднюю длину, советую крупными прядями, чтобы не было «пуха» на и без того кудрявых волосах. Крупная филировка распушает концы.

Хороший вариант окрашивания для средней длины — плавное затемнение от корня и более светлые концы. Важно, чтобы колорист грамотно окрасил волосы у лица, учитывая его форму. Если у вас круглое лицо, то более светлые пряди должны быть в зоне лба. Для узкого подойдет осветление в зоне щек и шеи.

Короткие волосы

Рита Ора Алана Аррингтон

Джулианна Хаф Если у вас очень кудрявые волосы, подумайте сто раз, прежде чем делать короткую стрижку — такие прически крайне неудобны. Если же у вас слегка вьющийся волос, то это хорошее решение. Укладывать такую стрижку легко, а окружающие всегда заметят выразительную текстуру волос.

Еще один совет: сделайте максимально длинную челку, чтобы естественная волна сглаживала объем и голова не выглядела шаром. Окрашивание «темные корни и более светлые концы» добавит текстуры кудрявым волосам.

В целом для вьющихся волос я советую только длинную челку, иначе она будет постоянно пушиться от малейшей перемены погоды. Даже если прическа была сделана заранее, и вы использовали стайлинги.

Фото: instyle.com, glamourmagazine.co.uk