Плюсы и минусы ламинированных волос

Сегодня очень актуальной процедурой считается ламинирование волос. Ее суть заключается в нанесении изолирующей пленки, которая ограждает волосяной состав от разрушительных воздействий. Постараемся разобраться в позитивных и негативных факторах влияния этой услуги. Эксперты рассказали сайту МедикФорум о том, что плюсами ламинирования являются:

Устранение секущихся кончиков волос.

Борьба с сухостью и ломкостью.

Уменьшение электризации и пористости.

Оздоровление всей волосистой части головы.

Защита от неблагоприятных свойств внешней среды.

Приобретение волосами шелковистости и зеркальности.

Есть возможность проводить ламинирование даже после сложных химических воздействий. Допускается частое использование данного состава. Плюс этой процедуры в том, что она не вызывает аллергию и не обладает неприятно действующим на органы чувств запахом. Главным минусом является тот факт, что при чрезвычайно глубоком повреждении волос потребуется провести не один сеанс, а услуга считается дорогостоящей. Окрашивание волос вернее будет проводить до ламинирования, иначе цвет будет выглядеть неравномерно. Также потребуется усидчивость при проведении данной процедуры, так как ее длительность составляет не мене двух часов. Достаточно рассмотреть все нюансы ламинирования и можно приступать к выбору или отказу такой процедуры. Она может помочь состоянию волос, если минусы не слишком критичны для девушки. Ученые нашли способ спасти сосуды в организме человека от атеросклероза и избавить организм от губительного холестерина, который сказывается на состоянии сосудов.