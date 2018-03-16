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Как отрастить длинные волосы
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Как отрастить длинные волосы 

МедикФорум 18 часов назад
Фото: МедикФорум
Многие девушки мечтают о здоровых, длинных и привлекательных волосах, но не всем они даны. Часть специалистов считает, что рост волос зависит только от генов, а другая половина считает, что можно самому тоже повлиять на него. Так как всё-таки повлиять на рост волос? Первое и самое главное это правильное, разнообразное питание и здоровый образ жизни. Если здоров организм, то и волосы здоровые и крепкие, а такие волосы растут быстро и к тому де ещё и красивые и не ломкие. Парикмахеры рассказали сайту МедикФорум, как правильно мыть голову. Самое главное это какой температуры вода. Не рекомендуется мыть волосы горячей водой, так как это сушить сильно их и предрасполагает к перхоти. Шампунь надо наносить аккуратно на голову круговыми движениями. Важно с этим не переусердствовать, чтобы не повредит корни волос, а затем хорошо распределить по длине волос. Смывать шампунь нужно около двух минут, чтобы точно смыть весь продукт. Затем надо нанести бальзам на кончики волос и смыть примерно через 2-3 минуты. Вытирать волосы нужно аккуратно, нельзя сильно тереть волосы полотенцем так как это их повреждает. Расчесывать волосы нужно в направлении от корней до кончиков, а не наоборот. На ночь желательно слетать волосы в косу или низкий хвост, чтобы они отдыхали от причёсок, но сильно не путались Нужно бережно относиться к волосам, тогда будет виден и результат. Ученые нашли способ спасти сосуды в организме человека от атеросклероза и избавить организм от губительного холестерина, который сказывается на состоянии сосудов.
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