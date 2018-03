Зуд ладоней

Зуд ладонейВсе знают, что если чешется ладонь, то это означает, что человек будет отдавать или получать деньги. Но зуд ладоней часто вызван состоянием кожи и может сигнализировать о серьезной проблеме.

Зуд ладоней — причина

Вот шесть возможных причин зуда ладоней:

экзема рук;

аллергические проявления;

диабет;

реакции на лекарственные препараты;

цирроз;

нервные расстройства.

Экзема рук Это неинфекционное заболевание может вызвать зуд ладоней, покраснение, трещины, сухость, а иногда и волдыри. Существует подтип экземы рук, который называется дисгидротическая экзема, при этом у человека имеется небольшой зуд, волдыри, особенно на руках, а иногда на ногах.

Профессии, подверженные риску экземы рук:

общественное питание;

очистка;

парикмахер;

здравоохранение;

механик.

Люди с наследственной предрасположенностью к экземе рук также подвергаются повышенному риску данного состояния.

Аллергические проявления

Иногда зуд ладоней является результатом многократного воздействия раздражителя или химического вещества, что в конечном итоге приводит к аллергической реакции. Это называется контактным дерматитом. Аллергическая реакция может появиться через 48 — 96 часов после контакта с аллергеном. Возможные аллергены и раздражители:

металлы, такие как кольца и другие ювелирные изделия;

парфюмерные изделия;

резиновые перчатки;

мыло;

дезинфицирующее средство;

антисептики и антибактериальные вещества;

пыль и почва;

сильно хлорированная вода.

Диабет

Когда у человека диабет, то повышается уровень сахара в крови, что может вызвать сухость кожи и зуд.

Реакции на лекарственные препараты

Иногда зуд ладоней может развиться в результате приема лекарственных препаратов.

Цирроз

Аутоиммунное расстройство, называемое первичный билиарный холангит и первичный билиарный цирроз, может вызвать зуд и появление пятен на ладонях. Цирроз поражает желчные протоки, которые соединяют печень с 12-ти перстной кишкой. Желчь проходит между этими двумя органами, накапливается в печени, вызывая повреждения и рубцы. В дополнение к зуду ладоней, у пациента могут появиться другие симптомы:

тошнота;

боль в суставах;

диарея;

темная моча;

желтуха.

Нервные расстройства

Иногда повреждение нерва руки, вызванное такими состояниями, как диабет, может вызвать зуд ладоней. Другие дисфункции нервов руки могут иметь подобные проявления, включая синдром запястного канала. При синдроме запястного канала давление на срединный нерв в руке вызывает онемение, слабость, зуд и боль в кисти. Зуд или дискомфорт, как правило, начинаются в ладонях и чаще всего происходит в ночное время.

Зуд ладоней — лечение

Лечение зависит от основной причины зуда ладоней. Некоторые рекомендуемые процедуры:

Использование холодной, влажной ткани, которую размещают на ладонях в течение 5-10 минут, что может облегчить ощущение зуда. Может быть эффективен и пакет со льдом.

Кортикостероиды могут уменьшить зуд и покраснение ладоней во время обострения. Не следует часто использовать стероидные крема, так как они могут вызвать истончение кожи.

Увлажнение может уменьшить зуд. Крем из холодильника может сделать лечение еще более эффективным. Когда зуд вызван экземой рук, увлажнение может быть особенно важно после мытья, или когда кожа рук особенно сухая.

Терапия ультрафиолетовым светом может помочь людям с сильным раздражением и экземой. УФ-лучи могут уменьшить симптомы зуда.

Зуд ладоней — профилактика

Перчатки помогут защитить руки от химических веществ и моющих средств.

Если у человека есть такое состояние, как контактный дерматит или экзема рук, следует избегать известных триггеров состояния, чтобы предотвратить вспышку.

Перед использованием каких-либо новых лосьонов или кремов следует провести тест. Нанесите продукт на небольшой участок кожи и оставьте на ночь, чтобы убедиться, что он не вызывает реакцию.

Избегайте перчаток из синтетических тканей. Лучше использовать хлопковые перчатки.

Мойте руки теплой водой, не используйте слишком горячую или холодную воду.

Нанесите увлажняющий крем сразу после высыхания рук.

Когда нужно обратиться к врачу?

Если человек испытывает зуд ладоней вместе с такими симптомами, как затрудненное дыхание, он должен немедленно обратиться за медицинской помощью. Это может указывать на реакцию кожи, которая приводит к анафилаксии или затруднению дыхания. Если причина зуда ладоней неизвестна, то необходимо обратиться к врачу, чтобы выяснить причину. Тогда врач может назначить лечение.

Литература

