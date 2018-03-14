Израильская косметика: шесть крутых средств дешевле 1000 рублей

Для лица

Увлажняющий гель-основа под макияж, Sea&Energy, цена: 370 руб. Это средство увлажняет кожу и служит отличной базой для последующего макияжа. В состав входят экстракты пеларгонии, белой ивы и протеины сои, которые поддерживают естественный водный баланс кожи. Приятный бонус: защита от солнца.

Маска-пилинг, Care&Beauty Line, цена: 990 руб. Эта маска-пилинг подходит для глубокой очистки кожи лица, что важно в условиях жизни в мегаполисе. Средство быстро и эффективно удаляет все ороговевшие клетки с помощью специальных абразивных частичек, что впоследствии стимулирует обновление кожного покрова. Через некоторое время вы заметите, что поры сузились, а кожа приобрела ровный цвет. Гарантирован заметный результат уже после первого применения.

Для волос

Шампунь для легкого расчесывания волос с микрошелком Shampoo Easy Brush, Сareline, цена: 700 руб. Наши волосы ежедневно страдают от воздействия окружающей среды. Морозы, ветер, дождь, плохая экология — все это моментально сказывается на здоровье волос. В результате они становятся ломкими и тусклыми, их практически невозможно расчесать после мытья. А этот шампунь способен усиливать выработку кератина внутри каждого волоса, после чего они отлично выглядят и легко поддаются укладке.

Многофункциональная сыворотка для волос, APHRODITE, цена: 699 руб. Еще одна находка — многофункциональная сыворотка для волос, которая должна быть в ванной комнате у каждой, кто хочет иметь длинные, красивые и здоровые волосы. В ее состав входят оливковое масло и ценные масла арганы, миндаля и авокадо. Они отлично питают и восстанавливают структуру волос, предотвращая сечение. Средство не требует смывания.

Для тела

Дезодорант роликовый гипоаллергенный Careline Deo Roll Zero, Careline, цена: 500 руб. К сожалению, тема безопасности дезодорантов не поднимается так часто, как должна. Идеальный дезодорант не содержит в составе алюминия, алкоголя и парабенов. К таким относится как раз этот израильский продукт. Шариковый дезодорант моментально высыхает, отлично защищает и подходит даже для самой чувствительной кожи.

Мультивитаминный крем для ног с маслом арганы, Health&Beauty, цена: 560 руб. Ступни — это еще одна очень деликатная зона. Этот питательный крем с мультивитаминным комплексом в составе моментально увлажняет, борется с сухостью и трещинами и восстанавливает поврежденную кожу. Другие прекрасные косметические средства:

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