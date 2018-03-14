Как менялись челки с годами: от густого боба до растрепанных прядей у лица

20-30е годы Shutterstock/vostock 20-30е годыShutterstock/vostock Кадры из к/ф «Великий Гэтсби» — 20-30е годыКинопоиск Кадры из к/ф «Великий Гэтсби» — 20-30е годыКинопоиск Кадры из к/ф «Великий Гэтсби» — 20-30е годыКинопоиск Кадры из к/ф «Запретная любовь» — 50-60е годыКинопоиск Кадры из к/ф «Запретная любовь» — 50-60е годыКинопоиск Кадры из к/ф «Украсть миллион» — 60е годыКинопоиск Кадры из к/ф «50 оттенков серого» — 60е годыКинопоиск Кадры из к/ф «Украсть миллион» — 60е годыКинопоиск Кадры из к/ф «Украсть миллион» — 60е годыКинопоиск Кадры из к/ф «Моя прекрасная леди» — 60-70е годыКинопоиск Кадры из к/ф «Узы крови» — 70е годыКинопоиск Кадры из к/ф «Узы крови» — 70е годыКинопоиск Кадры из к/ф «Робин и Мэриан» — 70е годыКинопоиск Кадры из к/ф «Робин и Мэриан» — 70е годыКинопоиск Кадры из к/ф «Все они смеялись» — 70-80е годыКинопоиск Кадры из к/ф «Все они смеялись» — 70-80е годыКинопоиск Кадры из к/ф «Все они смеялись» — 70-80е годыКинопоиск Кадры из к/ф «Очень в Нью-Йорке» — 2000е годыКинопоиск Кадры из к/ф «Очень в Нью-Йорке» — 2000е годыКинопоиск Кадры из к/ф «Очень в Нью-Йорке» — 2000е годыКинопоиск Эмили РатаковскиInstagram Кайа ГерберInstagram Дженнифер ЭнистонInstagram Кэндис СвейнполInstagram Кэндис СвейнполInstagram В 20-30-40 г. были популярны другие стрижки. 20-е годы — стрижки на базе каре и холодная волна, то есть драматичный макияж, драматичный образ, «кокаиновый шик» тех времён. Соответственно, если посмотреть «Великий Гэтсби» — там передана эта атмосфера. 30-е — практически то же самое, только волосы более длинные. В мир пришел кинематограф, поэтому все стали подражать актрисам тех времён. Так как в то время актрисы снимались практически без макияжа (или акцент на темных глаза) и нужен был контраст, отличительная черта того образа была умело подобранная прическа, холодные волны, структурные локоны. 40-е годы — это пин-ап, подкрученная челка, густые волосы. В общем, челка, в принципе, всегда была модной. Сейчас многие делают прически, которые в моде, однако совершенно не подходящие строению лица. Если говорить о густой челке, то ее можно делать, когда хочешь перевести объем прически к лицу, Если недостаточно густоты у лица, тонкие волосы, челка определенной формы будет актуальна. Высокий лоб, вытянутое лицо? Смело делай челку. Также челка добавляет детскости, наивности (образ героини из «50 оттенков серого»), что для некоторых девушек хорошо, так как может убрать возраст. Но будь осторожна — определённо постриженная и уложенная челка может добавить провинциальности. Густая челка никогда не выходила из моды. В какие-то периоды она была очень популярна, в какие-то — уходила на задний план. Вспомни 70-е годы — группа АВВА, челка Брижит Бардо, то есть она становилась более воздушной. Мода менялась потому что она циклична, привычно наблюдать, когда что-то перемоделируется. В 70-ые, например, были в моде объемные, пышные прически, собирали волосы в бабету, или распускали волосы, но делали прикорневой объем. Следовательно, и челки были объемными. Растрепанные прядки у лица, которые сейчас все делают, могут визуально сделать лицо уже (если не переборщить). Такая прическа более универсальна, чем густая или просто прямая челка. Так как сейчас тренд на натуральность, на растрепанные и естественные прическа, удлиненная челка лучше вписывается в такую моду. Ведь она выглядит не так графично, как та же густая, например. Подписывайся на страницы WMJ.ru в Одноклассниках, Facebook, ВКонтакте, Instagram и Telegram! Текст: Яна Курагина Фото: архивы пресс-служб, Shutterstock/vostock, открытые интернет-источники