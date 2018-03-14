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Челка в 40 лет: отрастить или отрезать?
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Челка в 40 лет: отрастить или отрезать? 

Я Покупаю 14 марта 2018
Фото: Я Покупаю
Прически с челкой, которые идут женщинам после 40 лет  Каскад с прямой челкой
Сандра Буллок, 53 года
Красивая длинная челка с четким срезом до середины бровей придает женщине непосредственности и при этом отлично скрывает морщинки на лбу. Но после 40 лет не стоит выбирать густую челку. Лучше сделать ее более легкой и небрежной. Носить такую челку парикмахеры советуют со стрижкой каскад средней длины.
Удлиненное каре с полукруглой челкойДженнифер Гарнер, 45 летУльтрамодная сейчас полукруглая челка отлично подойдет взрослым дамам. Контуры лица становятся более мягкими и ровными, а лоб с мимическими морщинами скрывается. Акцент с такой стрижкой делается на глаза, а не на возрастные недостатки. Но в этом случае придется изучить, как правильно уложить волосы средней длины и челку, чтобы прическа всегда казалась ухоженной.
Пикси с рваной челкойКрис Дженнер, 62 годаПопулярная в 90-х косая челка вновь на пике популярности. И это хорошая новость для зрелых женщин. После 40 лет это самый идеальный вариант. Красивая челка набок может омолодить вас лет на десять. Рваная челка неплохо гармонирует с модными сейчас короткими стрижками (с пикси). Но здесь стоит знать меру. Если неаккуратно профилировать челку, то рваные края могут сделать лицо грубым, а прическу провинциальной. Мнение эксперта— Челка является тем индивидуальным штрихом, который может скорректировать тип и форму лица и персонифицировать стрижку. Челки бывают с четким срезом до середины бровей или мягкими и овальными до линии губ или подбородка, уходящие двумя крыльями в разные стороны. И практически 75% стрижек с челкой идут на среднюю длину и на длину до плеч. Как правило, такие стрижки удобны в укладке и легки в создании объема в домашних условиях. Александр Куклев, стилист салона «МильФей Сити»
Прически, которые после 40 лет лучше носить без челки
Каре
Моника Беллуччи, 53 года
Отрастить челку можно и после 40 лет. Есть прически, которые стилисты рекомендуют носить без челки. Строгое каре с ровным пробором и длиной до плеч подойдет женщине любого возраста. Внешне такая стрижка придает ее обладательнице лоска и шарма. Симметричное каре сейчас носят многие голливудские и российские звезды, которым далеко за сорок.
Боб  Камерон Диас, 45 лет  Стрижка боб — абсолютный хит предстоящего сезона. Эта модель пришла из Франции, она отлично подчеркивает изысканность дамы. Нежные удлиненные пряди возле лица скрывают возрастные изменения, а короткие пряди сзади открывают красивую линию шеи. С прической боб можно меняться каждый день. Существует 15 способов ее укладки!
Лесенка на длинные волосыХайди Клум, 44 годаГолливудские звезды давно развенчали миф о том, что длинные волосы без челки можно носить только до 40 лет. Их локоны смотрятся не менее красиво, чем у молодых преемниц. При должном уходе можно сохранить блеск и сияние и в зрелом возрасте. А чтобы придать волосам объем, лучше выбрать стрижку лесенкой или каскадом.
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