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Близняшки с разным цветом кожи пожаловались на расизм
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Близняшки с разным цветом кожи пожаловались на расизм 

Lenta.ru 14 марта 2018
Фото: Lenta.ru
Об этом сообщило издание The Sun.
Марсиа и Милли Биггз из города Бирмингем родились в межрасовой семье в июле 2006 года совершенно одинаковыми. Однако спустя несколько месяцев кожа Милли потемнела, а волосы завились, в то время как Марсиа росла голубоглазой блондинкой.
Девочки, которым летом исполнилось 11 лет, признаются, что в их родство часто не верят. «Люди постоянно принимают нас за лучших подруг, а когда узнают, что мы близняшки, очень удивляются», — отмечает Марсиа. По словам ее сестры, люди меняют свое отношение к ней в лучшую сторону, когда узнают, что они сестры. Их матери пришлось приходить в школу, чтобы убедить учителей, что девочки не врут.
По словам матери, девочки все делают вместе, но их характеры очень сильно отличаются. Милли любит принарядиться и покомандовать, а Марсиа предпочитает спорт и активные игры. Отец девочек заявил, что не видит никакой проблемы в их различиях.
Многояйцевые близнецы рождаются в результате оплодотворения двух или более яйцеклеток. Они похожи как братья и сестры, но обладают разным генотипом и могут быть разного пола.
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